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«Контур» запустил программу поддержки малого и среднего бизнеса в регионах

Тема поддержки малого и среднего бизнеса в фокусе внимания руководства страны. Это подтверждает запуск и успешная реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», цель которого — поддержать бизнес на всех этапах его развития. Группа компаний «СКБ Контур» также высоко оценивает влияние этих сегментов бизнеса на экономический потенциал страны, и делится возможностями поддержки. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Компания запускает в Татарстане, Самарской и Нижегородской областях проект «Контур развития» и приглашает поучаствовать в нем руководителей малого и среднего бизнеса.

Павел Подшивалов, замруководителя направления «Веб-сервисы для бизнеса» в «Контуре»: «Мы более 30 лет создаем решения для бизнеса и каждый день сталкиваемся с вызовами, с которыми встречаются компании во всех регионах страны. Собственный путь «Контура» от маленького инженерного бюро до крупного ИT-игрока на рынке дал нам уникальный опыт. Поэтому мы с энтузиазмом поддерживаем тех, кто также стремится развивать свой бизнес».

В проект входят бесплатные консультации, в которых эксперты ответят на вопросы с опорой на закон и без сложных юридических фраз. Участникам расскажут о господдержке, отчетности и бухучете, закупках, торговле, маркетинге и др.

Участники проекта получат промокод на бесплатный доступ к любому экспресс-курсу «Контур.Школы». В каталоге «Школы» больше 100 коротких обучающих программ по востребованным навыкам.

Также в проект входит экспертный онлайн-марафон Контура для руководителей. Участников ждет серия бесплатных вебинаров про продажи в B2B-сегменте, управление персоналом, контроль расходов и выгоду электронного документооборота для бизнеса. Часть вебинаров уже доступна в записи.

Кроме того, участники получат выгодные предложения на продукты, подберут подходящее решение для задач своего бизнеса.

Участие бесплатное — достаточно отправить заявку на получение поддержки на сайте проекта: в Татарстане, в Самарской области, в Нижегородской области.

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