CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

C3 Solutions вступила в Ассоциацию участников отрасли ЦОД

Компания C3 Solutions, российский производитель инженерных, телекоммуникационных и промышленных решений для ЦОДов и объектов ИТ-инфраструктуры, официально вступила в Ассоциацию участников отрасли ЦОД РФ.

Ассоциация участников отрасли ЦОД РФ – профессиональное некоммерческое объединение в этом направлении. С 2013 г. организация ведет свою деятельность в интересах игроков рынка ЦОД, способствует формализации и развитию быстрорастущей инновационной отрасли. Ее миссия – ориентировать всех участников отрасли ЦОД на коллаборацию и развитие через профессиональное техническое и бизнес-общение, генерацию и формализацию знаний и идей.

C3 Solutions — производитель инженерного оборудования для создания и бесперебойного функционирования критической и ИТ-инфраструктуры. Вендор производит решения, необходимые для оснащения современного дата-центра и других ИТ-объектов. Ключевые заказчики — представители сфер госсектора, нефтегаза, телеком, банков, промышленности, ТЭК и др.

На данный момент в ассоциацию входят 42 корпоративных члена и 18 экспертов – физических лиц, осуществляющих свою деятельность в области центров обработки данных. Деятельность представлена в крупнейших городах России – Москве и МО, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Иркутске и в других.

Для вступления в объединение вендор должен был предоставить документы, подтверждающие его успешную деятельность и экспертизу в области проектирования, строительства и эксплуатации ЦОДов, а также заручиться письменными рекомендациями от действительных членов ассоциации.

«Ассоциация участников отрасли ЦОД – отечественная отраслевая платформа, обладающая уникальной экспертизой в области центров обработки данных, – сказала Дарья Алексанкина, генеральный директор C3 Solutions. – Мы обладаем многолетним профессиональным опытом и знаниями в сфере инженерных решений для центров обработки данных как в России, так и за рубежом. В качестве полноправного члена ассоциации мы преследуем несколько целей – поделиться своими знаниями с коллегами по цеху, помочь игрокам рынка развиваться в разрезе инженерии как одного из базовых факторов успешного функционирования ЦОД, а также найти возможности для всестороннего сотрудничества с другими компаниями».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Минфин Челябинской области мигрировал на СУБД Postgres Pro: как прошло импортозамещение

Крымский оператор связи получил иск на миллиард с лишним

Что ждут пользователи от российской системы ВКС?

За дипфейки в России хотят сажать на срок до шести лет

Basis Dynamix занял первое место в рейтинге российских платформ виртуализации CNews

«Интеллектуальный штаб Правительства» получит 3 миллиарда на цифровые модели госорганов и МФЦ

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

На что способны флагманские фотокамеры в 2024 году

Как шум от гаджетов разрушает психику

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 4 41 мм: образец элегантности

Показать еще

Наука

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

IT ELEMENTS IT ELEMENTS

erid: LjN8KB2Dr

Рекламодатель: АО “Инфосистемы Джет”

ИНН/ОГРН: 7729058675/1027700121195

Сайт: https://jet.su/