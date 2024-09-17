CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

И.о. гендиректора «Платформы ОФД» стал Дмитрий Батюшенков

Исполняющим обязанности генерального директора компании «Платформа ОФД» (ООО «Эвотор ОФД») назначен Дмитрий Батюшенков. Об этом CNews сообщили представители «Платформы ОФД».

Дмитрий в компании семь лет. До назначения руководил Департаментом развития продуктов на больших данных, а также ранее - офисом массового продукта.

Алексей Баров, возглавлявший «Платформу ОФД» практически восемь лет, остается в сфере цифровизации и сервисов для сферы торговли, услуг, но переходит в новый бизнес.

«Платформа ОФД» сейчас обрабатывает чеки с каждой третьей кассы в стране. Компания уже давно вышла за рамки бизнеса ОФД, развивается в направлениях электронного документооборота и отчетности, ЭДО на транспорте, маркировки товаров, контроля кассовой дисциплины, а также сервисов на базе BigData. При поддержке 5 тыс. партнеров, присутствующих в каждом российском регионе. Наша задача – обеспечивать предпринимателю порядок в делах и цифрах, четко соблюдая требования закона. За счет комплексного B2B-решения по цифровизации на базе операторских направлений «Платформы ОФД». Сервисы и данные должны помогать в принятии решений на самых различных уровнях управления процессами», – отметил и.о. генерального директора компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков.

Дмитрий Батюшенков окончил МГТУ им. Н.Э. Баумана. В ИТ-индустрии более 20 лет. Основатель ряда стартапов: создал приложение Lifetouch (электронное меню для ресторанов и студия разработки мобильных приложений), запустил совместно с командой приложение MOOV по вызову такси и нишевое приложение SMOQ в сфере гостинично-ресторанного бизнеса. С 2017 г. работает в «Платформе ОФД».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Минфин Челябинской области мигрировал на СУБД Postgres Pro: как прошло импортозамещение

Крымский оператор связи получил иск на миллиард с лишним

Как объединение с крупными игроками помогает бизнесу лидировать на рынке

За дипфейки в России хотят сажать на срок до шести лет

Российский хостинг-провайдер предлагает отметить День программиста в стиле 80-х

«Интеллектуальный штаб Правительства» получит 3 миллиарда на цифровые модели госорганов и МФЦ

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

На что способны флагманские фотокамеры в 2024 году

Как шум от гаджетов разрушает психику

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 4 41 мм: образец элегантности

Показать еще

Наука

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

IT ELEMENTS IT ELEMENTS

erid: LjN8KB2Dr

Рекламодатель: АО “Инфосистемы Джет”

ИНН/ОГРН: 7729058675/1027700121195

Сайт: https://jet.su/