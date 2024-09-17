ProcessTech: как Process Mining и Task Mining меняют бизнес в России

В Саранске состоялось крупнейшее офлайн-мероприятие ProcessTech, направленное на развитие и популяризацию технологий Process Mining и Task Mining. Участниками стали более 150 представителей российских компаний, отвечающих за повышение эффективности бизнеса в своих организациях.

Организатором ProcessTech Saransk – флагманского мероприятия под эгидой ProcessTech – выступила компания Инфомаксимум, разработчик Proceset.

Образ будущего

Открыли мероприятие Александр Бочкин, генеральный директор Инфомаксимум, и Татьяна Свидунович, Первый Вице-президент Газпромбанка, которые подчеркнули, что ProcessTech – это не просто обмен опытом и успешными историями внедрений Process Mining и Task Mining, а возможность укрепить взаимосвязи внутри профильного комьюнити и вывести рынок процессной аналитики России на новый уровень.

В своём выступлении Александр Бочкин поделился видением развития технологий: «Будущее на стыке технологий. Когда появился ChatGPT, я понял, что скоро изменится скорость получения информации и, соответственно, все интерфейсы взаимодействия между человеком и машиной. Мы решили использовать такой же принцип и дать пользователям возможность оперативного получения информации об «узких местах» процессов – так появились динамические дашборды.

Динамический дашборд — это возможность увидеть, где есть проблема в бизнесе прямо сейчас. Proceset «подсвечивает» самое важное для решения конкретной бизнес-задачи, не нужно собирать информацию по кусочкам или искать её в большом количестве аналитических панелей».

Case Study

Основное внимание было уделено практическому применению Process Mining и Task Mining. Экспертами и докладчиками выступили представители ведущих организаций страны. В их числе Газпромбанк, Россельхозбанк, ФНС России, МТС, Страховой дом ВСК, Сибинтек, НИУ ВШЭ, Primo RPA, Абсолют Банк и др.

Своим опытом внедрения технологий поделилась Екатерина Елманова, Советник Заместителя Председателя Правления Россельхозбанка. «Process Mining и Task Mining стали для нашего банка мощными драйверами роста и незаменимыми инструментами для выявления скрытых резервов и оптимизации бизнес-процессов. На текущий момент с помощью Proceset оцифровано 14 процессов. Только по 6 из них выявлено более 50 областей оптимизации, а потенциальный экономический эффект от этого ожидается не менее 420 млн рублей в год».

Степан Шарипов, руководитель направления Process Discovery МТС, рассказал, как удалось улучшить клиентский сервис компании. «Process Mining помог нам упростить клиентские пути и увеличить объём операций, выполняемых в цифровых сервисах самообслуживания. С его помощью мы оптимизируем процессы решения обращений внутри контактного центра и клиентского бэк-офиса для сокращения сроков решения, уменьшения повторных обращений и увеличения доли роботизации. С Task Mining мы поняли, как и какие операции выполняют сотрудники, нашли рутину и нецелевые действия, подготовили предложения по оптимизации трудозатрат за счёт реинжиниринга, автоматизации и роботизации. Видим большой потенциал в объединении данных технологий».

Алексей Голубинцев, заместитель начальника Департамента банковских процессов Газпромбанка, рассмотрел технологии Process Mining и Task Mining для модели нагрузки фронт-офиса и повышения эффективности процессов. «Реализованная модель позволила нам рассчитывать необходимую численность для обслуживания входящего потока, а это более 3 тысяч сотрудников, осуществлять контроль за выводом операций в удалённые каналы обслуживания. Около 160 тысяч операций ежемесячно уже выведено из отделений в УКО. Кроме того, удалось перейти на безбумажное обслуживание – уже более 65% целевых операций выполняются с использованием ПЭП. Также модель позволяет нам выполнять оптимизацию процессов обслуживания клиентов».

Ключевой темой Шамиля Ахметова, проректора НИУ ВШЭ, стало использование Process Mining в вузе. «Мы осознаём необходимость оптимизации рабочих процессов и ежегодно инвестируем в проекты развития. В рамках проекта с Инфомаксимум было проведено исследование процесса обработки счетов на оплату, а выполнение рекомендаций по оптимизации, согласно расчётам, позволит ускорить обработку 47% счетов на 7 дней, что увеличит удовлетворённость студентов, сотрудников и партнёров и повысит общий уровень сервиса».

Илья Кочетов, директор по технологическому развитию платформы Primo RPA, отдельно отметил эффективность связки Task Mining и RPA.

Завершила кейсовую часть панельная дискуссия, участниками которой стали Елизавета Поваляева, руководитель направлений Task Mining и RPA Газпромбанка, Степан Шарипов, руководитель направления Process Discovery МТС, Шамиль Ахметов, проректор НИУ ВШЭ. Тема дискуссии – путь от «пилота» к промышленному проекту по Process Mining и Task Mining.

Спикеры уделили внимание критериям успешности проекта, поделились рекомендациями по выбору подразделений и процессов для «пилотирования», а также обсудили актуальность создания центров профильных компетенций на базе компаний. Важным акцентом стал вопрос формирования команды для автономной реализации проектов на базе технологий. В завершение эксперты поделились практическими советами и лайфхаками, которые способны помочь коллегам облегчить переход к продуктивному внедрению.

Воркшопы

Важное нововведение митапа – возможность поучаствовать в тематических воркшопах для более прикладного погружения в Process Mining и Task Mining.

«Мы хорошо знаем потребности крупного бизнеса, – комментирует Елена Арсентьева, руководитель департамента по работе с клиентами Инфомаксимум. – Поэтому акцентировали внимание на максимально полезном контенте, который можно применить на практике».

Воркшопы вели представители компаний Северсталь, Норникель Спутник, Газпромбанк, Альфа-банк и Инфомаксимум.

Анастасия Головина, руководитель группы отчётности Северсталь, детально разобрала распространённые ошибки при внедрении Process Mining. Кроме того, были приведены примеры успешных практик, которые позволили избежать этих ошибок и превратить неудачи в ценные уроки для последующих проектов. В завершение спикер поделилась рекомендациями по минимизации рисков и адаптации к изменениям.

На воркшопе Альфа–банка, который провели Анастасия Изыкова, руководитель дирекции повышения эффективности Альфа-Банка, Иван Иванов, директор по цифровой трансформации, и Андрей Шалягин, руководитель направления по реализации стратегических программ, участники погрузились в верификацию моделей нагрузки, изучили моменты построения моделей численности сотрудников через Task Mining и воронки заявок по процессам через Process Mining, а также рассмотрели правильный e2e через синергию технологий.

Перспективы

Технологии Process Mining и Task Mining продолжают эволюционировать, и их роль в управлении бизнес-процессами возрастает. Российские компании, активно внедряющие подобные решения, получают значительные конкурентные преимущества, повышая эффективность своих процессов и уровень удовлетворённости клиентов.

ProcessTech не просто создаёт пространство для обсуждения и получения обратной связи от коллег, но и формирует фундамент для будущих инноваций, позволяя участникам находить новые пути повышения эффективности компаний в условиях стремительно меняющегося рынка.