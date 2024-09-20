Курсы программирования стали самым популярным направлением дополнительного образования среди россиян

Эксперты «Авито Рекламы» и «Авито Работы» опросили 8000 работающих россиян в возрасте от 18 лет, чтобы узнать, как респонденты относятся к обучающим курсам и насколько часто их проходят. Аналитики выяснили, что 50% работающих респондентов продолжают вкладываться в свое обучение и приобретают курсы на образовательных платформах с лицензиями. Половина работающих россиян, которые проходили дополнительное обучение, отметили, что именно онлайн-реклама повлияла на окончательное решение о покупке. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Несколько раз в год дополнительное обучение проходят 11% работающих россиян, а 18% респондентов успевают получить новые знания до двух раз за 12 месяцев. В топе самых популярных направлений: ИT и программирование (16%), финансы и инвестиции (15%), психология и педагогика (15%), бизнес и менеджмент (11%), маркетинг и реклама (11%). Каждый пятый респондент узнавал о новых курсах из рекламы на классифайдах и маркетплейсах.

«Привлечение покупателей образовательных курсов — не всегда простая задача. Российский EdTech-рынок достаточно конкурентный, и выделиться на фоне других предложений становится все сложнее. В этих условиях растет роль медийной рекламы на классифайдах. С ее помощью образовательные бренды подробнее рассказывают о преимуществах курсов, привлекая внимание широкой аудитории вовлекающими баннерами. Подобный тренд заметен и на Авито: в августе инвестиции образовательных брендов в продвижение на площадке выросли на 115% год к году», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».

Самые популярные направления дополнительного обучения среди работающих россиян

Чаще всего жители России покупают образовательные курсы для повышения профессиональной квалификации — об этом сообщили 47% респондентов. Также пользователи проходят дополнительное обучение для личного развития (29%), роста конкурентоспособности на рынке труда (18%) и смены профессии (18%). Среди других причин — поиск хобби (17%) и развитие социальных связей (10%).

«Современный рынок труда стал более гибким, и при выборе работы специалисты все реже используют подход “одна профессия на всю жизнь”. По результатам недавнего опроса Авито Работы, 49% работающих россиян готовы пройти переобучение, чтобы продолжить карьеру в новом направлении. Эту опцию все чаще предлагают и сами работодатели: по данным платформы, в первом полугодии 2024 г. число вакансий с упоминанием возможностей для переобучения на новом рабочем месте выросло в 3,2 раза год к году. При этом интерес соискателей к таким предложениям увеличился на 58%», — отметил Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

Для получения новых знаний большинство респондентов (34%) потратили на последний приобретенный курс 30 тыс. руб. или меньше. Около 12% опрошенных рассказали, что заплатили сумму до 50 тыс. руб., а 7% — до 80 тыс. руб. Еще 9% респондентов потратили на покупку последнего курса более значительную сумму: от 80 тыс. руб. до 300 тыс. руб.. Порядка 2% опрошенных приобретали обучающие программы стоимостью свыше 300 тыс. руб. При этом 30% работающих россиян ответили, что затраты на их обучение полностью или частично покрыл работодатель