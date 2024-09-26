Wone IT стала интегратором платформы корпоративных коммуникаций Dion

Компания-разработчик отечественного ПО «Нота» (холдинг «Т1») и российский системный интегратор Wone IT объявили о начале стратегического партнерства. Сотрудничество направлено на реализацию масштабных проектов по импортозамещению программного обеспечения. На текущий момент игроки прорабатывают возможности для создания центра компетенций за счет объединения продуктовой экспертизы Нота и проектного опыта Wone IT – это позволит комплексно подойти к развитию и дистрибуции отечественных решений.

Продуктовый портфель Wone IT пополнится платформой Dion. Партнерство расширит опыт интегратора в сфере ВКС-технологий. Команда Dion, в свою очередь, получит доступ к широкой базе клиентов: представителей крупных компаний из телекоммуникационной, финансовой, производственной и других отраслей. Сотрудничество, как ожидают партнеры, поможет более эффективно развивать и продвигать комплексные проекты на российском рынке.

«Для «Нота» критически важно объединять усилия с технологическими лидерами, которые одинаково хорошо понимают специфику различных отраслей. Системный интегратор полного цикла Wone IT обладает именно такой экспертизой, подтвержденной успешными проектами комплексного внедрения корпоративных решений: от инсталляции и настройки до технической поддержки. Чтобы максимально использовать этот потенциал, команда Dion уделяет особое внимание передаче опыта и обучению специалистов Wone IT специфике продукта. Благодаря этому клиенты получат не просто ВКС-платформу, но и комплексный подход к ее внедрению и сопровождению», — отметила Юлия Ларина, директор партнерской сети вендора «Нота» (холдинг «Т1»).

«Включение Dion в наш продуктовый портфель — стратегически важный шаг на пути к предоставлению клиентам максимально широкого спектра корпоративных ИТ-решений от российских разработчиков. Наша экспертиза в сочетании с высокой технологичностью и гибкостью платформы Dion позволит заказчикам вывести эффективность бизнес-процессов на новый уровень. Нота, как и мы, заинтересованы в выстраивании долгосрочного партнерства и развитии компетенций, необходимых для внедрения не только Dion, но и других продуктов вендора», — отметил Михаил Тверитнев, директор департамента инфраструктурных решений Wone IT.