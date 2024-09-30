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CleverData и Unisender сообщили о начале партнерства

Компания CleverData (входит в ИT-холдинг LANSOFT) планирует использовать сервис Unisender Go для увеличения скорости и качества e-mail-рассылок. Об этом CNews сообщили представители CleverData.

Unisender Go - решение от компании Unisender, которое предоставляет бизнесу email-транспорт для осуществления рассылок. Сервис способен отправлять до 60 млн писем в час, при этом более 99,9% сообщений доходят до адресатов. Решение соответствует ФЗ-152, серверы Unisender расположены на территории России, что обеспечивает безопасность их использования.

Компания CleverData намерена внедрить этот продукт для осуществления рассылок внутри платформы CleverData Join.

«Сервис Unisender Go создан специально для работы с транзакционными, триггерными и массовыми рассылками, доставляемость которых составляет 99,9%. Решение открывает новые горизонты для автоматизации маркетинга и улучшения взаимодействия с клиентами. Использование компанией CleverData продукта Unisender Go станет основой для долгосрочных отношений и новых взаимовыгодных коллабораций», - сказал Григорий Бахин, коммерческий директор Unisender.

«Высокие параметры скорости отправки и доставляемости Unisender Go синергетичны возможностям платформы CleverData Join в обработке очень больших объемов клиентских данных. Это партнерство сделает эффективнее взаимодействие с сегментами клиентской аудитории в CleverData Join», - отметил Сергей Фокин, продуктовый менеджер компании CleverData.

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