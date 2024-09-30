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Cloud4Y продлевает программу поддержки стартапов до конца 2024 года

Корпоративный облачный провайдер Cloud4Y объявляет о продлении своей программы поддержки стартапов. Прием заявок на получение доступа к инфраструктуре продлевается до конца 2024 г. Это решение обусловлено высоким спросом на облачные ресурсы среди молодых компаний, стремящихся к масштабированию и внедрению передовых технологий. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

Программа предназначена для помощи стартапам, находящихся на стадии роста. Провайдер предоставляет информационные ресурсы для запуска бизнеса, создания продукта, запуска продаж и т. д., предлагая все преимущества работы в уже созданной экосистеме партнеров и клиентов Cloud4Y. Также предлагается обучение представителей стартапа работе с облачной инфраструктурой.

Cloud4Y инвестирует до 1 млн руб. (в облачных ресурсах) в стартапы, которые готовы развивать свой продукт, который помогает компаниям в цифровой трансформации. В зависимости от задач стартапа, облачный провайдер предлагает индивидуальные условия использования облачных ресурсов, что позволяет эффективно масштабировать проекты по мере их роста.

Стартапы, участвующие в программе, получают возможность использовать инфраструктурные сервисы Cloud4Y на сумму гранта, а при необходимости специалисты провайдера помогут с миграцией проектов в облако. Также стартапам доступна полноценная техническая поддержка.

Среди ключевых особенностей программы можно выделить соответствие лицензиям и стандартам безопасности. Облачный провайдер имеет аттестат УЗ-1, К1, обладает лицензиями ФСБ и ФСТЭК, что обеспечивает соответствие российскому законодательству в области защиты персональных данных (152-ФЗ) и ГИС, а также отвечает требованиям международных стандартов PCI DSS и ISO.

Участие в программе позволяет сократить издержки на ИT-инфраструктуру и сосредоточиться на разработке и выводе на рынок инновационных продуктов. Для получения гранта стартапам с проектами на стадии MVP и выше необходимо подать заявку на сайте провайдера.

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