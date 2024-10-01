Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2024 года

Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Федеральное законодательство

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2024 г. №1229 «Об утверждении Правил заключения, исполнения, изменения, расторжения договора о порядке ликвидации на основании решений штаба по обеспечению безопасности электроснабжения последствий аварийных ситуаций на объектах электросетевого хозяйства, а также об использовании объектов электросетевого хозяйства в случае несоответствия владельца объектов электросетевого хозяйства критериям отнесения к территориальным сетевым организациям, установленным Правительством Российской Федерации, или его отказа от осуществления деятельности в качестве территориальной сетевой организации для оказания услуг по передаче электрической энергии либо технологического присоединения энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики, типовой формы соглашения между системообразующей территориальной сетевой организацией, территориальной сетевой организацией, собственником принадлежащих территориальной сетевой организации объектов электросетевого хозяйства (если у территориальной сетевой организации отсутствуют права на передачу прав владения и пользования объектами электросетевого хозяйства), а также штабом по обеспечению безопасности электроснабжения, Правил передачи в безвозмездное владение и пользование системообразующей территориальной сетевой организации или территориальной сетевой организации объектов электросетевого хозяйства, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальных образований»

В целях выполнения функций системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО) заключается договор о порядке ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах электросетевого хозяйства, а также об использовании таких объектов в случае несоответствия их владельца критериям отнесения к территориальным сетевым организациям (ТСО) или его отказа от осуществления деятельности в качестве ТСО.

Правительство урегулировало вопросы заключения, исполнения, изменения и расторжения такого договора. Определены его стороны и существенные условия. Прописаны правила расчета и внесения платы. Договор не подлежит госрегистрации.

Также утверждены правила передачи в безвозмездное владение и пользование СТСО или ТСО объектов электросетевого хозяйства, находящихся в региональной или муниципальной собственности. Приведена форма соглашения между СТСО, ТСО, собственником принадлежащих ТСО объектов электросетевого хозяйства (если у ТСО отсутствуют права на передачу прав владения и пользования такими объектами), а также штабом по обеспечению безопасности электроснабжения.

Кроме того, в связи с введением статуса системообразующей территориальной сетевой организации скорректирован ряд актов.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2024 г. №1230 «Об утверждении Положения о государственной информационной системе «Национальная единая среда взаимодействия участников нормотворческого процесса»

С 1 октября 2024 г. в России будет запущена государственная информационная система «Национальная единая среда взаимодействия участников нормотворческого процесса» (ГИС «Нормотворчество»).

Это будет единое электронное рабочее пространство для всех участников процесса разработки правовых актов с использованием отечественного программного обеспечения, адаптированного под законотворческий процесс. В ГИС разработчики проектов актов смогут привлекать к проработке документов соавторов и экспертов. В системе будут автоматически формироваться изменения к содержанию текстов, фиксироваться варианты альтернативных формулировок.

На платформе будет проводиться межведомственное согласование, после чего проекты актов будут поступать на портал regulation.gov.ru для общественного обсуждения. Кроме того, ГИС позволит вести мониторинг процесса подготовки проектов правовых актов на всех этапах их разработки и согласования.

Постановление вступает в силу через 7 дней со дня его официального опубликования, за исключением отдельного положения.

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2024 г. №1253 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2016 г. №1140»

Скорректированы правила эксплуатации ГИС в области ветеринарии.

Вместо Россельхознадзора оператором системы назначен Федеральный центр охраны здоровья животных.

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2024 г. №1240 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 2022 г. №1826»

Скорректированы правила формирования и ведения Единого реестра конечных получателей господдержки инновационной деятельности.

В частности, введены понятия «инвестор» и «индустриальный партнер». Уточнено, что реестр формируется и ведется в ГИС «Экономика». Полномочия Минэкономразвития дополнены внесением изменений в нормативную справочную информацию реестра, в т. ч. по предложениям организаций. Установлены требования к содержанию выписки из реестра. Уточнен порядок предоставления сведений. Сведения, представляемые организациями и получаемые посредством СМЭВ, определяются моделью данных реестра в ГИС «Экономика».

Также правила дополнены положением о порядке публикации Минэкономразвития сведений в целях развития «Витрины стартапов» - платформенного решения для поиска инвестиций.

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2024 г. №1232 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части хранения и представления машиночитаемых доверенностей в электронной форме»

Машиночитаемые доверенности могут храниться в госинформсистеме города Москвы. Система может использоваться для их представления.

Поручение Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2024 г. «Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии по национальному проекту «Экологическое благополучие»

Правительство РФ дало ряд поручений в связи с подготовкой нового нацпроекта «Экологическое благополучие».

В частности, необходимо разработать стандарты эколого-ориентированного городского проектирования, которое предполагает в т. ч. планирование лесопарковых зон вокруг городов и промышленных центров. Следует обеспечить совместимость и сопоставимость данных ГИС лесного комплекса и Национальной системы пространственных данных, взаимоувязку показателей и мероприятий федерального проекта «Вода России» с показателями и инструментами Водной стратегии до 2035 г., синхронизацию федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» и отдельных показателей и мероприятий нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 5 сентября 2024 г. №262 «О внесении изменений в Регламент совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающий объем информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования, утвержденный приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.08.2017 №156»

В связи с созданием Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере Минюст уточнил объем информации, необходимой для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования.

Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 2 сентября 2024 г. №П/0276/24 «О размещении на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» XML-схемы, используемой для формирования XML-документа, направляемого в орган регистрации прав органами государственной власти, органами местного самоуправления в порядке межведомственного информационного взаимодействия, в части представления карты (плана) объекта землеустройства, в форме электронного документа»

Утверждена новая XML-схема для формирования документа, направляемого в Росреестр органами местного самоуправления, в части представления карты (плана) объекта землеустройства.

Прежняя XML-схема признана утратившей силу.

Приказ вступает в силу с 15 ноября 2024 г.

Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 сентября 2024 г. №24935-ОГ/14

Минстрой разъяснил порядок применения XML-схем при строительстве объектов, проектная документация которых не подлежит экспертизе.

Информация ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 6 сентября 2024 г.

ФАУ «Главгосэкспертиза России» напоминает, что с 1 сентября 2024 г. в случае обращения представителя юрлица, физлица или ИП электронный документ подписывается квалифицированной электронной подписью такого представителя. Одновременно от имени юрлица представляется электронная доверенность в машиночитаемом формате (МЧД).

Бумажная доверенность при взаимодействии посредством информационного обмена не требуется.

Если в комплекте документов для оказания услуг будет отсутствовать МЧД, это станет основанием для отказа в принятии их на экспертизу.

Если пакет документации в рамках проекта был подан на экспертизу до 1 сентября 2024 г., а после этой даты возникла необходимость в подписании дополнительных документов, то в этом случае также требуется МЧД для продолжения ранее возникших правоотношений.

Региональное законодательство

Постановление Правительства Республики Бурятия от 16 сентября 2024 г. №525 «Об утверждении Порядка проведения отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для оказания информационной поддержки в форме содействия в создании официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и (или) обеспечении их функционирования путем использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

Информационная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям осуществляется в форме автоматизированного создания официальных сайтов в сети Интернет и (или) обеспечения их функционирования путем использования подсистемы федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Отбор проводится на основании заявок на конкурсной основе.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приказ Департамента г. Москвы по конкурентной политике от 5 сентября 2024 г. №70-01-128/24 «Об утверждении порядка организации и проведения аттестации пользователей Единой автоматизированной информационной системы торгов города Москвы и признании утратившим силу приказа Департамента города Москвы по конкурентной политике от 26 июля 2022 г. №70-01-92/22»

Определены правила организации и проведения аттестации пользователей Единой автоматизированной информационной системы торгов (ЕАИСТ) города Москвы.

Аттестация включает в себя тестирование и практическую часть и считается пройденной при успешном выполнении пользователем обеих частей.

ГБУ «Мосзакупки» вправе самостоятельно определять график и сроки прохождения аттестации, формат проведения аттестации, содержание тестирования и практической части.

В случае успешного прохождения аттестации пользователь получает номер сертификата для доступа к информационным ресурсам ЕАИСТ.

Пользователям, не прошедшим аттестацию, предоставляется возможность пройти повторную аттестацию не ранее, чем через шесть месяцев со дня последней попытки прохождения аттестации.

Распоряжение Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга от 10 сентября 2024 г. №562-р «Об утверждении Регламента государственных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, по предоставлению услуги в электронном виде «Запись на прием к врачу в медицинскую организацию»

Записаться на прием к врачу в медорганизацию для получения первичной (в том числе специализированной) медико-санитарной помощи, специализированной медпомощи в плановой форме, для прохождения профилактического медосмотра или диспансеризации, а также вызвать врача на дом можно по телефону, непосредственно в медорганизации либо в электронной форме посредством Портала госуслуг или Портала «Здоровье петербуржца».

Обратиться вправе россияне, иностранные граждане и апатриды, а также законные представители перечисленных лиц.

Прописан алгоритм.

Приведены необходимые справочные сведения.

Оговорены порядок и формы контроля за предоставлением названной услуги, а также порядок разрешения возможных споров.

Прежний регламент больше не действует.

Приказ Департамента г. Москвы по конкурентной политике и Департамента городского имущества г. Москвы от 2 сентября 2024 г. №70-01-126/24/306 «Об утверждении типовой формы извещения о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора (соглашения) о реализации масштабного инвестиционного проекта»

Разработана типовая форма извещения о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора (соглашения) о реализации масштабного инвестиционного проекта.

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 6 сентября 2024 г. №739 «Об утверждении Порядка вознаграждения пользователей государственной информационной системы «Народный инспектор»

Пользователям государственной информационной системы «Народный инспектор» будут выплачиваться вознаграждения за уведомления об отдельных административных правонарушениях.

Определены условия выплаты вознаграждений.

Информация поступает от пользователя системы в виде видеозаписи, свидетельствующей о наличии события административного правонарушения, зафиксированной и направленной с использованием системы.

Выплата вознаграждения осуществляется при условии вступления постановления по делу об административном правонарушении в законную силу; наличия согласия на получение вознаграждения; наличия согласия на обработку персональных данных и необходимых для осуществления выплаты вознаграждения сведений (персональные данные, ИНН, номер телефона и банковские реквизиты).

Размер вознаграждения за сообщение о загрязнении и (или) засорении окружающей среды составит 1150 руб., нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов - 300 руб., проезд на запрещающий сигнал светофора - 300 руб., невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией - 230 руб., выезд на полосу встречного движения - 1440 руб., непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения - 435 руб., нарушение правил пользования телефоном водителем ТС - 435 руб.

Вознаграждение выплачивается не позднее 40 рабочих дней со дня вступления постановления по делу об административном правонарушении в законную силу.

Постановление Правительства Иркутской области от 13 сентября 2024 г. №712-пп «О внесении изменений в Положение об областном конкурсе на лучшие материалы средств массовой информации, направленные на создание тематического информационного продукта (проекта) по профилактике экстремистских и террористических проявлений в сфере межнациональных отношений»

Изменениями уточнено, что один участник конкурса в одной номинации может быть только победителем или призером. В случае если участник претендует на первое, второе и третье место, то он признается победителем в указанной номинации.

Распоряжение Администрации Правительства Кузбасса от 5 сентября 2024 г. №21-ра «Об информационно-аналитической системе ситуационного центра Губернатора Кемеровской области - Кузбасса»

В целях реализации Концепции создания системы распределенных ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия, решено ввести информационно-аналитическую систему ситуационного центра Губернатора Кемеровской области - Кузбасса.

Система предназначена для обеспечения информационно-аналитической поддержки деятельности Губернатора, для оценки текущего состояния развития региона, прогнозирования темпов развития при различных сценариях изменения условий в регионе, а также повышения эффективности информационного взаимодействия структурных подразделений Администрации Правительства Кузбасса, исполнительных органов области, подведомственных им организаций, органов местного самоуправления муниципальных образований, подведомственных им организаций на основе применения современных информационных технологий.

Определены задачи, структура и участники информационно-аналитической системы, а также организация ее функционирования.

Постановление Правительства Республики Мордовия от 16 сентября 2024 г. №669 «О внесении изменений в Положение об информационной системе «Инвестиционная карта Республики Мордовия»

Определен перечень органов исполнительной власти Республики Мордовия, предоставляющих информацию, которая вносится в информационную систему «Инвестиционная карта Республики Мордовия».

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приказ департамента информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов Костромской области от 6 сентября 2024 г. №239 «О проведении конкурса радиосюжетов «О Костроме с любовью»

Определен порядок организации и проведения областного конкурса «О Костроме с любовью». Конкурс проводится в номинации «Репортаж с колес» в рамках VIII Международного фестиваля Российской Академии Радио «Радио без границ». Радиосюжеты связаны с историей г. Костромы и главными туристическими достопримечательностями Костромского края. Организатор конкурса - департамент информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов Костромской области. Конкурс направлен на привлечение внимания к радиотворчеству, знакомство радиослушателей с городами России и т.д. Проводится конкурс в период с 17 по 18 сентября 2024 г. Принимать участие в конкурсе могут радиожурналисты (творческие коллективы) - участники VIII Международного фестиваля «Радио без границ».

Приказ вступает в силу со дня подписания.