ГК Softline расширяет партнерство с GreenData

ГК Softline («Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, расширяет партнерство с GreenData — российским разработчиком импортонезависимой low-code-платформы международного уровня. В рамках сотрудничества компании объединят усилия в развитии CRM- и BPM-направлений, в частности, в продвижении low-code-платформы GreenData. С помощью этого решения клиенты ГК Softline смогут создавать корпоративные ИТ-решения и кастомизированные сервисы. Данное партнерство способствует реализации стратегии ГК Softline по развитию продуктов российских ИТ-производителей.

Компания GreenData является первопроходцем в создании современной low-code-платформы. ГК Softline и GreenData сотрудничают с апреля 2024 г. Результатом расширения их партнерства стало включение платформы GreenData в продуктовый портфель ГК Softline. Ранее в портфель была включена ESM-система Altevics, разработанная также на базе платформы GreenData.

Развивая новое направление сотрудничества с вендором, эксперты группы компаний будут заниматься продажей, внедрением и техническим сопровождением low-code-платформы. Экспертиза команды Softline и широкое региональное присутствие будут способствовать импортозамещению и дальнейшему развитию продукта, отмечают в Softline. Компания GreenData аккредитована Минцифры, платформа вендора входит в реестр отечественного ПО.

«Успешный бизнес трудно представить без гибкого управления бизнес-процессами. Поэтому для нас очень ценно сотрудничество с такой компанией, как GreenData, занимающейся разработкой уже более 10 лет. Используя зрелое решение вендора, наши клиенты смогут быстро запускать мощные и гибкие инструменты, не прибегая к программированию. Платформа позволяет создавать масштабные корпоративные ИТ-системы с возможностью настройки их под конкретные задачи бизнеса. Таким образом, наше партнерство также будет способствовать комфортному переходу отечественных компаний с зарубежного ПО на российский современный и функциональный продукт GreenData», — сказала Светлана Ермакова, руководитель направления CRM и BPM в ГК Softline.

«Партнерство с ГК Softline открывает нам новые возможности в продвижении нашего продукта: создание бизнес-приложений станет еще более доступным для российских компаний. Компетенции специалистов ГК Softline и функционал нашей платформы позволят клиентам создавать сложные технологичные решения для различных отраслей бизнеса и увеличить его эффективность. При этом процесс создания ИТ-систем максимально простой, что даёт возможность участвовать в разработке конечным заказчикам решений. В нашем продукте заказчики Softline найдут полный набор инструментов для разработки многофункциональных ИТ‑систем любой сложности: платформа включает все необходимые модули, готовые шаблоны и виджеты», — отметил Игорь Савельев, директор по продажам подразделения продуктового и партнерского бизнеса GreenData.