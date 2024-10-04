LDM и IBS объявили о стратегическом партнерстве

LDM (входит в ИТ-холдинг Lansoft) и ИТ-сервисная компания IBS объявили о стратегическом партнерстве. Сотрудничество сторон объединит их опыт в цифровизации бизнеса с учетом потребностей клиентов, тенденций на рынке управления корпоративным контентом, современных требований к надежности, масштабируемости и безопасности цифровых продуктов.

IBS более 30 лет специализируется на консалтинге и предоставлении услуг в области информационных технологий и аутсорсинге. За это время компании удалось развить богатую отраслевую экспертизу и реализовать более 16 тыс. проектов.

LDM — разработчик систем управления корпоративным контентом. Платформа LDM закрывает многие задачи и органично дополняет портфель продуктов, которые предлагает IBS.

В рамках сотрудничества компания IBS будет не только продвигать решения LDM, но и внедрять платформу LDM, продукты LDM.Express, «LDM.КЭДО», «LDM.Клиентское досье», «LDM.Документы дня».

Партнерство будет способствовать развитию обеих сторон, а клиенты получат доступ к технологиям и услугам, благодаря которым оптимизируют свои бизнес-процессы и повысят конкурентоспособность.

Сергей Сухинин, директор по развитию партнерской сети LDM, сказал: «Мы рады, что IBS, одна из крупнейших ИТ-сервисных компаний в России, вошла в нашу партнерскую сеть. Объединив многолетний отраслевой опыт IBS и технологическую экспертизу LDM, мы сможем внедрять продукты для управления корпоративным контентом и документами в ИТ-ландшафт заказчиков сегмента Enterprise. Технологический стек и архитектура платформы позволяют адаптировать решение под нужды клиента, соблюдая все требования к безопасности».

Алексей Коноплев, руководитель направления документооборота IBS, отметил: «Еще в 2022 г. мы с особым интересом отнеслись к анонсу LDM, решения, одновременно объединившего возможности и преимущества ряда зарубежных платформ, но с акцентом на требования и специфику отечественного рынка. Выбранная вендором стратегия развития платформы полностью совпадает с нашим видением перспектив рынка систем управления корпоративным контентом. Мы ожидаем значительных успехов от развития наших партнерских отношений, готовы привнести свою экспертизу и опыт в масштабные, комплексные инновационные решения для управлению корпоративным контентом».