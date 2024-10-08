Novo BI вступила в ассоциацию «Отечественный софт»

Компания Novo BI (резидент «Сколково») вступила в ассоциацию разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». Это стало очередным шагом компании к укреплению и развитию своей позиции эксперта отечественного рынка ПО в секторе IBP-систем.

АРПП «Отечественный софт» осуществляет свою деятельность с 2009 г. Сегодня председателем правления ассоциации является Наталья Касперская, президент ГК InfoWatch. АРПП объединяет около 300 российских ИТ-компаний, среди которых «1С», Directum, «Контур», IVA Technologies, «Группа Астра», Positive Technologies и др.

Среди приоритетных направлений работы ассоциации – продвижение российских ИТ-решений, стимулирование спроса на них, содействие экспорту российского ПО, помощь вендорам с привлечением финансирования.

«Мы вступили в АРПП «Отечественный софт», чтобы делиться с коллегами своим опытом и совместными усилиями развивать отечественную ИТ-отрасль и рынок IBP-систем, знакомить бизнес с современными решениями и тенденциями, которые позволяют вывести процесс интегрированного планирования в цепях поставок на качественно новый уровень», – сказал Евгений Непейвода, управляющий партнер Novo BI.

Компания Novo BI – активный участник деловых отраслевых объединений. Компания является резидентом инновационного центра «Сколково», участником Московского инновационного кластера, грантополучателем РФРИТ и Фонда содействия инновациям, партнёром Совета профессионалов по цепям поставок.