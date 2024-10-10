Студенты тверских вузов погрузились в мир ИТ в офисе Axenix

Компания Axenix провела день открытых дверей в своем офисе в Твери. Руководители компании рассказали о нюансах выбора профессии, перспективах трудоустройства в ИТ и навыках, необходимых для старта успешной карьеры. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

В мероприятии приняли участие более 130 человек, в числе которых были студенты ТвГТУ, ТвГУ и Тверского колледжа имени А.Н. Коняева.

Участники встречи смогли пообщаться с ведущими экспертами компании, включая проектных и продакт-менеджеров, разработчиков ПО, HR-специалистов.

«ИТ-сфера в России растет огромными темпами: по данным Сnews только за 2023 г. наш ИТ-рынок вырос, по разным оценкам, на 12–30%. Помимо традиционных проектов по построению ИТ-инфраструктуры, модернизации или миграции программного обеспечения, появились и новые, очень интересные задачи, например ИИ-трансформация компаний, – и это настоящий «голубой океан» возможностей. На дне открытых дверей мы постарались сориентировать ребят в части выбора возможных специализаций и направлений в ИТ, а также рассказали об интересных проектах, которыми занимается наша компания», – сказал Дмитрий Горынин, директор сети региональных офисов Axenix.

Гости также узнали о преимуществах и трудностях, с которыми сталкиваются начинающие ИТ-специалисты, получили актуальную информацию о зарплатах в отрасли, а также рекомендации по составлению эффективного резюме и успешному прохождению собеседований.

«Мы активно взаимодействуем с местными вузами: например, недавно запустили лабораторию по исследованию и разработке систем искусственного интеллекта на площадке Тверского государственного технического университета (ТвГТУ). А сегодня мы пригласили будущих ИТ-специалистов на нашу территорию. Они побывали в настоящем комфортном офисе ИТ-компании, смогли в неформальной дружеской обстановке пообщаться с экспертами Axenix – одним словом, окунуться в продуктивную атмосферу технологического офиса и «примерить» работу в нем на себя», – сказал Владимир Селянкин, директор офиса Axenix в Твери.