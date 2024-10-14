Программные обеспечения «Атол» готовы к новому этапу разрешительного режима

Компания «Атол», разработчик онлайн-касс и программного обеспечения для автоматизации торговли, сообщает о готовности своих программных обеспечений Sigma и Frontol, а также всей линейки устройств к новому этапу разрешительного режима. Об этом CNews сообщили представители «Атол».

Напомним, что уже с первого ноября 2024 г. режим онлайн-проверки товара перед продажей становится обязательным для следующих товарных групп: пиво и слабоалкогольные напитки в потребительских упаковках, антисептики, БАДы, обувь, фотоаппараты, шины, одежда, духи.

Программные обеспечения «Атол» Frontol и Sigma полностью адаптированы к новым требованиям. Они обеспечивают онлайн-проверку кодов маркировки, автоматическую передачу данных о продажах в информационную систему мониторинга оборота товаров и возможность работы с разными типами оборудования и интеграцию с системами учета.

Евгения Мячкова, руководитель проектов по маркировке «Атол»: «Наши программные решения всегда находятся в авангарде изменений законодательства. Мы тесно сотрудничаем с регулирующими органами, чтобы обеспечить соответствие продуктов актуальным требованиям. Это позволяет нашим клиентам безболезненно внедрять решения и быть на шаг впереди изменений».