МГУ имени М.В. Ломоносова и «Т-Банк» начинают сотрудничество в сфере информационной безопасности и искусственного интеллекта

Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова и «Т-Банк» запускают совместные образовательные и исследовательские проекты, направленные на развитие новых компетенций в области информационной безопасности, анализа данных и машинного обучения. Об этом CNews сообщили представители МГУ.

Проекты ВМК и «Т-Банка» будут направлены на реализацию образовательных курсов и проектов. Студенты и аспиранты факультета будут активно вовлечены в практическую деятельность, что позволит им применить теоретические знания и приобрести реальные компетенции для успешной карьеры в индустрии.

Игорь Соколов, декан факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ: «Современные вызовы цифровой эпохи требуют от нас не только теоретической подготовки студентов, но и создания условий для их активного вовлечения в реальные исследовательские и практические проекты. Сегодня мы не просто обучаем наших студентов основам программирования или теории алгоритмов — мы готовим новое поколение специалистов, способных мыслить стратегически и работать в условиях динамично меняющегося мира. Партнерство с такими ведущими игроками рынка, как «Т-Банк», позволяет нашим выпускникам уже на ранних этапах своей карьеры становиться частью крупных исследовательских и прикладных проектов. Это дает им не только знания, но и уверенность в своих силах, а также четкое понимание перспектив развития цифровой индустрии».

Игорь Маслов, директор разработки базовых технологий и инженерных практик, вице-президент «Т-Банка»: «Мы продолжаем укреплять сотрудничество с Московским государственным университетом, создавая уникальные возможности для студентов в области информационных технологий и анализа данных. Более 1300 студентов МГУ уже прошли обучение в рамках нашей совместной работы. Нам важно помогать учащимся повышать квалификацию и становиться более востребованными на рынке труда. По итогам совместных образовательных программ студенты получают возможность пройти оплачиваемую стажировку в «Т-Банке», что позволяет превратить их учебный опыт в реальную практику и открывает двери к будущим карьерным достижениям».

МГУ имени М.В. Ломоносова и «Т-Банк» сотрудничают, реализуя совместные проекты, такие как Лаборатория риск-аналитики на кафедре Теории вероятностей механико-математического факультета, курс по основам программирования на Python, курс по анализу данных в индустрии и курс по продуктовой аналитике.