Мужчины в 2,5 раза чаще женщин увольняются в порыве эмоций

Заявление на увольнение в порыве эмоций писали 44% мужчин и лишь 18% женщин. В опросе сервиса по поиску работы Superjob приняли участие 1600 экономически активных граждан, имеющих опыт работы.

Каждому третьему россиянину (32%) знакома ситуация импульсивного увольнения. Как оказалось, мужчины значительно чаще женщин принимали решение сгоряча (44% против 18% соответственно). Об этом CNews сообщили представители Superjob.

Практически каждого второго (48%) написавшего заявление работодатель пытался удержать: «Уговаривали остаться, утверждали что ситуация наладится, пытались повлиять через коллег»; «Обещали выше должность и, соответственно, заработную плату».

В результате каждое третье заявление по собственному желанию отправляется в мусорную корзину. Двое из трех недовольных ситуацией на работе доводят дело до конца и покидают компанию.

Большинство из тех, кто уволился сгоряча, не жалеют о своем решении (76%): «После увольнения и защиты диплома пригласили в вышестоящую инстанцию»; «Новое место существенно изменило мою жизнь в лучшую сторону».

Из тех, кого уговорили остаться, не пожалел каждый второй (52%): «Уволиться никогда не поздно, радовалась, что осталась, иногда излишние эмоции вредят».

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 364

Время проведения: 1-10 октября 2024 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее опыт работы и увольнения

Размер выборки: 1600 респондентов.