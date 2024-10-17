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ДОМ.РФ и Сравни будут развивать технологии Открытых API для оказания финансовых услуг

В рамках форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024 банк ДОМ.РФ и финансовый маркетплейс Сравни заключили меморандум о расширении технологического партнерства.

Документ подписали заместитель управляющего директора ДОМ.РФ, руководитель подразделения «Цифровые продукты для бизнеса» Банка ДОМ.РФ Олег Комлик и руководитель продукта «Ипотека» в Сравни Дмитрий Сафронов.

Меморандум предусматривает взаимодействие в рамках проектов, реализуемых на площадке Ассоциации ФинТех. Так, обе стороны, являясь участниками Ассоциации, уже пилотируют финансовые услуги на базе стандартов Открытых API. Пилотный проект предусматривает оформление заявки на ипотеку в цифровом виде через площадку маркетплейса с применением технологий обмена данными через стандартные протоколы взаимодействия.

Благодаря технологиям Открытых API посетители финансового маркетплейса смогут получить решения по ипотечным продуктам банка в формате «одного окна» по кратчайшему клиентскому пути, а все процессы обмена данными между организациями будут выстроены по единым стандартам и правилам.

«Стандарты Открытых API обеспечивают автоматизированное и бесшовное взаимодействие между участниками инфообмена на финансовом рынке. Несмотря на то, что внедрение стандартов Открытых API пока носит рекомендательный характер, некоторые участники уже начали пилотирование этих технологий. Наш проект со Сравни позволит оттестировать все операции, обеспечив при этом необходимые меры по информационной безопасности в рамках требований регулятора», — рассказал Олег Комлик.

«Мы как финансовый маркетплейс с большим трафиком понимаем основной запрос и потребности пользователей, а коллеги из Банка ДОМ.РФ имеют разносторонний опыт в реализации банковских продуктов и цифровизации процессов. Объединение наших ресурсов и экспертизы позволит разрабатывать банковские продукты и клиентские пути, которые упростят жизнь пользователям. Совместное участие в пилоте по ипотеке на площадке Ассоциации ФинТех — отличное тому подтверждение. На основе разработанного процесса в обозримом будущем может появиться простой сервис подачи единой ипотечной заявки по кратчайшему клиентскому пути», — отметил Дмитрий Сафронов.

erid:LjN8KAMoBРекламодатель: АО «ДОМ.РФ»ИНН/ОГРН: 7729355614/1027700262270Сайт: www.domrf.ru

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