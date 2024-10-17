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«Р7-Офис» и «Диасофт» подписали меморандум о сотрудничестве

Компании «Р7-Офис» и «Диасофт» заключили стратегическое соглашение о партнерстве. Представители обеих компаний видят в этом партнерстве начало долгосрочного сотрудничества, которое направлено на развитие экосистемы цифровой трансформации Digital Q и интеграцию в нее продуктов «Р7-Офис», создающих новые возможности в сфере low-code-разработки.

В рамках соглашения компании «Р7-Офис», разработчик офисных приложений для бизнеса и государственных учреждений, и «Диасофт», разработчик программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики, планируют совместно развивать экосистему для разработчиков Digital Q. Ключевая цель сотрудничества — интеграция продуктов «Р7-Офис» с платформами экосистемы цифровой трансформации Digital Q от «Диасофт». Это позволит клиентам обеих компаний получать больше возможностей для автоматизации бизнес-процессов и работы с данными, а также решения задач импортозамещения.

Лия Султанова, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Р7-Офис», сказала: «Мы всегда стремимся создавать решения, которые обеспечивают максимальную безопасность и производительность для наших клиентов. Партнерство с «Диасофт» позволит нам предложить еще более эффективные и гибкие продукты. Мы уверены, что это сотрудничество открывает новые возможности для наших пользователей».

Меморандум между компаниями также предусматривает проведение совместных мероприятий, семинаров и создание образовательных программ.

Директор по работе с партнерами компании «Диасофт» Александр Сахаров отметил: «Объединение платформ экосистемы Digital Q с решениями «Р7» даст нам возможность предлагать интегрированные и масштабируемые продукты, которые крайне востребованы в условиях стремительно развивающейся цифровой трансформации. Это позволит нам оставаться лидерами в этой области».

Меморандум подписан на срок до 2030 г. с возможностью пролонгации. Обе компании планируют развивать совместные проекты, которые позволят совершенствовать российские цифровые решения. Как ожидается, это сотрудничество поможет укрепить позиции на рынке и внести значительный вклад в развитие российской ИТ-индустрии.

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