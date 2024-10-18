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Финансовый маркетплейс «Сравни» вошел в состав ассоциации «ФинТех»

Финансовый маркетплейс «Сравни» стал ассоциированным членом ассоциации «ФинТех».

В рамках сотрудничества «Сравни» планирует уделить особое внимание разработке и внедрению проектов на базе открытых API, искусственного интеллекта, поддержке технологической безопасности и развитию новых финансовых инструментов.

«За 15 лет существования компании нам удалось провести тысячи интеграций с крупнейшими банками и страховыми компаниями, которые способствовали развитию и улучшению рынка финансовых услуг. Вступление в АФТ поможет нам реализовывать планы по внедрению новых технологий и содействовать развитию индустрии на благо российских пользователей», — отметил генеральный директор «Сравни» Александр Крайник.

«Присоединение финансового маркетплейса «Сравни» к АФТ, безусловно, создаст новый импульс для кросс-отраслевого сотрудничества на площадке ассоциации. Многолетняя экспертиза компании поможет финансовому рынку и его участникам ускорить внедрение и развитие самых передовых технологических решений», — сказал генеральный директор ассоциации «ФинТех» Максим Григорьев.

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