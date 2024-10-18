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MANGO OFFICE получил премию за лучшее IT-решение для ресторанного рынка Санкт-Петербурга

Компания получила награду за оцифровку деловых коммуникаций ресторанных брендов «ПхалиХинкали» и «Хачо и Пури»

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Фото: Сергей Ермохин, «Деловой Петербург»

Церемония награждения прошла 17 октября в рамках конференции Цифровизация бизнеса, организованной редакцией Делового Петербурга.

Премию получил Алексей Горбунов, руководитель MANGO OFFICE в Северо-Западном федеральном округе.

Награда была получена за кейс оцифровки деловых коммуникаций ресторанных брендов «ПхалиХинкали» и «Хачо и Пури».

MANGO OFFICE помог рестораторам перестать терять до 55% вызовов, создать единый колл-центр.

Контакт-центр позволяет клиентам дозвониться в нужный отдел – для заказа доставки, бронирования столика или организации банкета.

Цифровой продукт показывает руководителям KPI операторов – скорость поднятия трубки, продолжительность разговора, количество пропущенных, принятых вызовов и перезвонов.

Речевая аналитика выявляет слова-паразиты в диалогах сотрудников и клиентов. А также отслеживает, делал ли менеджер апсейл.

В результате оцифровки число принятых звонков в ресторанах выросло на 300%, время ответа операторов ускорилось на 20%, число пропущенных вызовов сократилось на 25%, а уровень удовлетворения клиентов (индекс NPS) вырос на 9%.

Алексей Горбунов, руководитель MANGO OFFICE в Северо-Западном федеральном округе:

«Победа в премии – это заслуга команд MANGO OFFICE, «ПхалиХинкали» и «Хачо и Пури».

Нам очень важно, что бизнес-коммьюнити Санкт-Петербурга оценило нашу цифровую помощь рестораторам.

Особенно приятно получать эту IT-награду в кулинарной столице России.

Я хочу поблагодарить Давида Тер-Галустова. Это топ-менеджер, который действительно «болеет» своим ресторанным делом.

Именно он инициировал и руководил внедрением нашей экосистемы продуктов.

Мы видим ежегодный рост турпотока в Санкт-Петербурге. А вместе с этим и резкое усиление конкуренции среди рестораторов.

Без оцифровки деловых коммуникаций рестораны будут терять клиентов, а их выручка сократится. В итоге, они рискуют стать нерентабельными».

erid:LjN8KAPmwРекламодатель: ООО «Манго Телеком»ИНН/ОГРН: 7709501144/1037739829027Сайт: https://www.mango-office.ru/

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