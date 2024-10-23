РТУ МИРЭА и «Первый Бит» запустили совместную образовательную программу

ИТ-интегратор «Первый Бит» и Российский технологический университет МИРЭА, согласно соглашению о сотрудничестве, начали совместную подготовку специалистов в рамках направления 02.03.02 «Фундаментальная информатика и информационные технологии», профиль «Искусственный интеллект и машинное обучение». Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Реализация программы осуществлялась в РТУ МИРЭА и ранее, но теперь при участии Первого Бита студентам будут доступны новые возможности. Совместная работа станет продолжением целенаправленного сотрудничества университета с индустриальными партнерами в рамках участия вуза в Программе стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Обучающиеся получат практические навыки для анализа, моделирования и управления бизнес-процессами предприятия. Сотрудники базовой кафедры «Прикладное программирование», которые являются экспертами компании «Первый Бит», поделятся со студентами своим практическим опытом в области программирования прикладных задач.

Благодаря сотрудничеству с индустриальным партнером студентам во время учебы будут доступны программные решения «Первого Бита», а также появятся дополнительные возможности для практики и выполнения выпускных квалификационных работ на базе компании.

Студенты получают возможность участвовать в реальных проектах под руководством опытных специалистов.

Благодаря тесному взаимодействию с практикующими специалистами студенты получают полноценное представление о профессиональной деятельности в ИТ-сфере.