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«Ситилинк» появился на маркетплейсе для юридических лиц

Федеральный онлайн-ритейлер «Ситилинк» стал поставщиком на платформе КИМ.

Теперь корпоративные клиенты «Ситилинка» (направление «Ситилинк Бизнес») могут покупать товары и услуги компании не только напрямую на сайте ритейлера, но и через платформу КИМ – облачное решение B2B-Center, одну из ведущих отечественных онлайн-площадок для B2B-закупок. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Сервис КИМ представляет собой систему управления закупками юридических лиц. Представители бизнеса получают возможность: контролировать все процессы, минимизировать риски, оптимизировать процесс закупок, сократить временные затраты, снизить стоимость операций.

Заказ производится как в обычном интернет-магазине – из каталога аккредитованных поставщиков. Все сделки проводятся в соответствии с установленными правилами и стандартами – это особенно важно для средних и крупных компаний, где контроль над внутренними закупками играет ключевую роль.

Популярность площадок для электронных корпоративных продаж в России продолжает набирать обороты. Согласно аналитикам, их доля от общего числа онлайн-продаж в первой половине 2022 г. выросла на 8,2% по сравнению с 2021 г., и превысила рост всего рынка в три раза. В 2024 г., по данным «Контур.Витрины», количество B2B-покупателей достигло 6,77 млн, большинство из которых составляют ООО и ИП. И среди этих компаний примерно 1,4 млн предпочитают совершать покупки через маркетплейсы.

Сегодня B2B-маркетплейсы в наибольшей степени востребованы в таких отраслях, как торговля различной техникой, нефтепродуктами, металлопрокатом, а также в агропромышленном комплексе (АПК).

«Сейчас многие крупные корпорации выстраивают закупки своих холдингов и дочерних компаний через B2B-маркетплейсы. Для них это облегчение контроля и снижение стоимости операции на внутренние закупки. А для нас - это возможность расширить свою базу клиентов и увеличить объемы продаж. Также мы рассчитываем на продвижение товара и возможность повысить узнаваемость бренда. Мы хотим, чтобы товары и услуги Ситилинка были доступны наибольшему количеству клиентов», - сказала Евгения Муравьева, директор управления корпоративных продаж компании «Ситилинк» (направление «Ситилинк Бизнес»).

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