Альянс в сфере ИИ выпустил новую модель профессий и компетенций в ИИ

Альянс в сфере искусственного интеллекта представил обновленную базовую модель профессий и компетенций в сфере ИИ. Требования к специалистам в области ИИ меняются по мере развития технологии, и в обновленной модели появились такие новые компетенции, как глубокое обучение для анализа и генерации изображений и видео, анализ геоданных, промпт-инжиниринг, этика и безопасность ИИ. В то же время профессии «архитектор данных» и «архитектор в области ИИ» перестали считаться самостоятельными специальностями, и количество базовых профессий в модели сократилось до четырех. Об этом CNews сообщили представители Альянса в сфере ИИ.

Сама модель была представлена ректорам ведущих технических вузов страны, поскольку призвана помочь университетам в создании актуальных образовательных программ по ИИ. В то же время модель будет полезна студентам и состоявшимся профессионалам при планировании обучения для построения успешной карьеры в области искусственного интеллекта, а также компаниям — при подборе сотрудников и формировании команд.

Первоначальная версия модели была разработана Альянсом в 2021 г. В течение 2024 г. модель была обновлена и скорректирована с учетом новый реалий: в работе приняли участие 27 экспертов из компаний Альянса, ведущих вузов и исследовательских центров. Обновленная модель включает 34 компетенции, разделенные на три блока — общие компетенции, алгоритмы и методы ИИ, работа с данными.

Эксперты выделили четыре базовые профессии в области искусственного интеллекта: аналитик данных (data scientist), технический аналитик в ИИ (technical analyst in AI), менеджер в ИИ (manager in AI), инженер данных (data engineer) и описали их функции в компании. Модель также дает информацию о том, какие компетенции сегодня являются наиболее значимыми для специалистов по ИИ в шести отраслях: нефтегазе, образовании, сельском хозяйстве, медицине, металлургии и девелопменте.

На сайте Альянса помимо описания компетенций будут представлены детализированные модули с описанием навыков и знаний, которыми специалист должен обладать на одном из трех уровней – базовый, продвинутый и экспертный. Также модули содержат задания и проверочные вопросы для экзамена и ссылки на материалы для подготовки по каждой теме.