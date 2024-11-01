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Компания RTCloud примет участие в ежегодном CNews Forum

Компания RTCloud примет участие в ежегодном CNews Forum, который состоится 7 ноября в Москве. Форум является одной из крупнейших площадок для обмена опытом в сфере IT и цифровых технологий, где собираются лидеры отрасли, разработчики, эксперты и представители ведущих компаний.

В рамках форума представители RTCloud расскажут о передовых облачных решениях, которые помогают бизнесу адаптироваться к новым условиям цифровой трансформации и обеспечивают высокий уровень безопасности данных. Участники смогут узнать, как облачные технологии RTCloud позволяют оптимизировать IT-инфраструктуру и ускорить развитие бизнеса.

Приглашаем посетить наш стенд на CNews Forum, чтобы познакомиться с инновационными решениями RTCloud и обсудить, как мы можем помочь в решении ваших бизнес-задач!

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