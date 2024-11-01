МГИМО и «Группа Астра» подписали соглашение о сотрудничестве

Московский государственный институт международных отношений и российская технологическая компания «Группа Астра» начинают плотное сотрудничество в области развития отечественных информационных технологий. Стороны планируют разрабатывать и реализовывать совместные проекты, направленные на обеспечение цифрового суверенитета и ИТ-безопасности страны, в том числе и на международном уровне.

Вендор станет участником актуального проекта вуза по созданию цифрового факультета. Ожидается, что продукты разработчика найдут применение как в учебном процессе, так и в ходе импортозамещения ИТ-инфраструктуры организации.

Разработчик стремится обеспечить комфортное взаимодействие со своим софтом и создать условия, при которых преподаватели, ИТ-персонал и учащиеся смогут в полной мере пользоваться его преимуществами.

Специалисты «Группы Астра» располагают обширным опытом сотрудничества с образовательными учреждениями и будут рады задействовать всю свою экспертизу как в ходе создания факультета, так и впоследствии: компания готова предоставить партнеру услуги всесторонней поддержки и сопровождения.

«Мы всё глубже погружаемся в смешанную реальность – сочетание физического и цифрового миров. Лидерство в этой области, наличие конкурентоспособных проектов будет определять место государств на международной арене и качество нашей жизни на ближайшие десятилетия. Как вуз системы Министерства иностранных дел МГИМО стремится быть ведущим центром компетенций в части применения современных цифровых технологий в сфере международных отношений. Этим продиктован наш интерес к теме нейронаук – за ней будущее», – отметил Сергей Шитьков, И.о. ректора Дипломатической Академии МИД России.

«Необходимость выстраивать собственную защищенную ИТ-инфраструктуру сегодня уже не вызывает ни у кого сомнений. Цифровой суверенитет стал вопросом государственной важности. Наша страна должна иметь возможность самостоятельно определять и контролировать свою цифровую инфраструктуру, данные и информационные потоки. Это гарантия ее цифровой безопасности в том числе и на международном уровне. Подписанное соглашение с МГИМО имеет для нас большое значение. Это возможность передавать знания студентам, будущее которых связано с выстраиванием международных отношений. И если они будут знать и использовать отечественное ИТ, продвигать наши технологии в мир, помогать нам разрабатывать лучшие решения с учетом потребностей зарубежных стран, это позволит усилить сферу ИТ в России и укрепить имидж страны», – сказал Николай Прянишников, главный коммерческий директор «Группы Астра».