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РЕД СОФТ примет участие в CNews Forum 2024

7 ноября 2024 года на ежегодном мероприятии «CNews Forum 2024: Информационные технологии завтра» компания РЕД СОФТ представит ведущим экспертам отрасли, представителям государственных органов, ИТ-специалистам и руководителям бизнеса свои продукты – РЕД ОС и РЕД АДМ.

CNews Forum является авторитетной платформой для обсуждения последних тенденций и перспектив в области информационных технологий. Поэтому РЕД СОФТ продемонстрирует участникам мероприятия преимущества перехода на отечественные ИТ-решения. На стенде специалисты компании расскажут о двух флагманских продуктах:

РЕД ОС

Отечественная операционная система, разработанная для серверов и рабочих станций. РЕД ОС отличается высокой степенью безопасности, совместимостью с российским ПО, возможностью гибкой настройки под задачи пользователей. РЕД ОС удовлетворяет современным коммерческим и государственным требованиям, сертифицирована ФСТЭК России по профилю защиты ИТ.ОС.А4.ПЗ, а также по Требованиям к средствам виртуализации и контейнеризации. Входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России. РЕД ОС подходит для госкомпаний и корпораций, органов государственной власти, представителей бизнеса из всех отраслей экономики.

На форуме мы продемонстрируем новые возможности РЕД ОС 8, выбор окружения рабочего стола, режим «киоска», многоверсионность средств разработки, обновлённый репозиторий и многое другое.

РЕД АДМ

Система централизованного управления инфраструктурой, которая позволяет автоматизировать процессы администрирования ИТ-ресурсов предприятия. РЕД АДМ предоставляет полный контроль над сетевыми устройствами, серверами и рабочими станциями. Позволяет организовать гетерогенную доменную инфраструктуру без потери функциональности на период перехода на российские технологии.

На CNews Forum мы покажем последние обновления системы, которые повышают удобство использования и расширяют функционал:

  • мягкая миграция доменной инфраструктуры с MS Active Directory;
  • репликация и двухсторонние доверительные отношения с MS Active Directory;
  • поддержка гетерогенной среды в ИТ-инфраструктуре без потери функциональности;
  • управление конфигурациями пользователей, групп, компьютеров и подразделений.

Компания РЕД СОФТ приглашает всех участников CNews Forum 2024 посетить свой стенд и лично познакомиться с РЕД ОС и РЕД АДМ. Эксперты компании будут рады ответить на любые вопросы и предоставить подробную информацию о продуктах.

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