СПбГУТ запустил мини-спутник с космодрома «Восточный»

Пятого ноября с космодрома «Восточный» в Амурской области состоялся запуск четырех экспериментальных спутников (кубсатов), разработанных и запускаемых на орбиту по программе Space-π. Среди них – кубсат Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций SIT-HSE. Все космические аппараты приняты на управление. Об этом CNews сообщили представители СПбГУТ.

Аппарат предназначен для отработки технологии интернета вещей на основе протокола LORA, а также для проведения съемок Земли. Масса устройства – 3,2 кг, позывной – RC2336.

Кубсат будет находиться на орбите около двух лет. В течение этого времени студенты СПбГУТ смогут участвовать в экспериментах и анализировать результаты его работы. Отработка технологии интернета вещей позволит открыть новые возможности для разных отраслей: ЖКХ, транспорта, сельского хозяйства, промышленности, организации связи с удаленными территориями.

Малый космический аппарат создан на базе спутниковой платформы СПУТНИКС форм-фактора 3U стандарта CubeSat и передан для исследований Санкт-Петербургскому университету телекоммуникаций.

Запуск спутников был осуществлен ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» в рамках миссии по запуску спутников «Ионосфера-М» №1 и №2.

«Наш кубсат, помимо отработки технологии интернета вещей, сможет мониторить полеты беспилотников весом до 30 кг и агродронов весом до 100 кг», – сказал ректор СПбГУТ Руслан Киричек.

Перед запуском кубсат СПбГУТ находился на космодроме «Восточный» и прошел финальные проверки. После этого пусковые контейнеры со спутниками были интегрированы на ракету-носитель.

Space-π – научно-образовательный проект программы «Дежурный по планете», организатором которой выступает Фонд содействия инновациям. По проекту Space-π на орбиту Земли выводят 100 научно-образовательных малых спутников стандарта CubeSat форм-факторами от 3U до 16U.