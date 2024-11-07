«Группа Астра» опубликовала открытый курс по ALD Pro для Windows-администраторов

«Группа Астра» выпустила бесплатный курс, посвященный администрированию ОС Astra Linux в домене ALD Pro. Программа создана специально для Windows-администраторов, которым нужно быстро перейти на новые технологии, включая службу каталога для Linux, поэтому многие вопросы объясняются не с нуля, а в сравнении с тем, как тот или иной функционал работает в Windows. Эта информация будет полезна всем ИТ-специалистам, кто участвует в реализации проектов импортозамещения, в том числе если их компании пока еще используют ванильные версии продуктов или ПО альтернативных вендоров. Уникальность материалов заключается в том, что в них отражены результаты более 10 человеко-лет исследований лучших практик импортозамещения от группы архитекторов продуктовой команды ALD Pro. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Курс включает более 30 модулей и делится на две части. В первой рассматриваются вопросы администрирования Linux при автономном использовании системы, а во второй — особенности работы в составе домена ALD Pro на базе FreeIPA.

По мнению экспертов, основной барьер для миграции на импортонезависимые доменные решения – это нехватка кадров с необходимыми знаниями и навыками, а не функциональные ограничения отечественного софта, поэтому сейчас крайне актуальна массовая переквалификация тысяч Windows-администраторов на Linux-стек. Еще пять лет назад, когда проектов импортозамещения было сравнительно немного, компании могли позволить себе формировать сильные команды Linux-инженеров, конкурируя с другими участниками рынка за счет повышения заработных плат. Но в масштабах всей страны, когда организации тысячами переходят на российские продукты, такая стратегия уже не работает, и вопрос требует глобального решения.

«Как известно, Microsoft создавала свое ПО несколько десятилетий, и очевидно, что, даже опираясь на программный код лучших Open Source-проектов, получить точно такую же функциональность за пару лет не получится. Но если вспомнить универсальный закон Парето, окажется, что отечественные решения уже давно перешагнули за отметку 20% в части наличия наиболее востребованных функций, так что в техническом плане более 80% проектов импортозамещения вполне реализуемы, а блокирующий фактор – это на самом деле не функционал продуктов, а нехватка квалифицированных кадров. Видя, как важно решить проблему с переквалификацией, «Группа Астра» разработала открытый курс по ALD Pro. Вместе с тем мы понимаем, что это не панацея: самостоятельное обучение подходит не всем, и это не самый эффективный способ освоения новых технологий. Поэтому основную ставку мы делаем на развитие нашей сети авторизованных учебных центров, куда входят уже более 50 организаций, готовых обучить персонал клиентов в любой точке страны», — сказал Евгений Паутов, директор по развитию серверного ПО «Группы Астра».

ALD Pro – это система централизованного управления ИТ-инфраструктурой, которая разрабатывается с 2021 г. и построена на хорошо известных компонентах с открытым исходным кодом. В основе лежит служба каталогов FreeIPA, которая обеспечивает централизованное хранение данных о пользователях, хостах, сервисных учетных записях и предоставляет доступ к этой информации по открытым протоколам. В дополнение к службе каталогов ALD Pro включает несколько подсистем, благодаря которым можно пользоваться наиболее востребованными сервисами: репозиторием ПО, общим доступом к файлам и принтерам, динамической настройкой узлов, установкой ОС по сети, аудитом и мониторингом.