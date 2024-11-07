Кадровый голод усилился в промышленности и ИT

Острее всего дефицит кадров ощущается в производственных и логистических компаниях, в сфере услуг и ИT. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители тысячи предприятий и организаций из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Согласно результатам исследования, восемь из 10 компаний сталкиваются с нехваткой персонала, и лишь каждая девятая не испытывает подобных трудностей. При этом средние и крупные организации испытывают кадровый голод чуть чаще, чем небольшие фирмы (83% среди предприятий с численностью персонала от 100 сотрудников и 80% среди компаний, где занято менее 100 человек).

Особенно остро проблема ощущается в производственных компаниях (90%), а также в транспортно-логистических организациях (89%). В сфере услуг нехватку персонала испытывают 88% компаний, а в ИT-сфере — 87%. Причем промышленные предприятия и ИT-компании говорят о дефиците кадров еще чаще, чем в 2023 г..

Анализ базы вакансий показывает: ИT-отрасль испытывает дефицит прежде всего программистов (наиболее востребованные языки разработки — Java, Python и C++). Производственным и строительным компаниям остро необходимы квалифицированные рабочие. Транспортно-логистической отрасли — водители грузовых автомобилей и складской персонал. Большинство вакансий сферы услуг — для рабочих автосервисов и компаний, обслуживающих промышленное оборудование.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 206. Время проведения: шестое октября — пятое ноября 2024 г. Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала. Размер выборки: тысяча респондентов.