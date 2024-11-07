В Москве пройдет конференция по вопросам BI и управления бизнесом ViRush 2024

14 ноября 2024 года в Центре Событий РБК состоится ежегодная конференция ViRush. На мероприятии будут рассмотрены не только технологические вопросы построения систем BI и кейсы российских заказчиков. Также будет представлена первая российская методология внедрения BI и организации управления на основе данных. Руководители смогут познакомиться с новыми управленческими практиками, а аналитики пройдут мастер-класс по работе с BI при поддержке искусственного интеллекта.

Конференция проводится компанией Visiology шестой год подряд, и за это время стала постоянным мероприятием для ведущих аналитиков, экспертов отрасли BI и руководителей различного уровня. В 2024 году на ViRush будут выступать независимые эксперты, раскрывающие тонкости внедрения BI в корпоративном масштабе, а также преимущества управления на основе данных. В числе официальных партнеров конференции разработчик корпоративной платформы хранения данных Arenadata, дистрибьютор ИТ-решений Merlion, а также системные интеграторы «Полианалитика», Polymedia и Conteq, которые поделятся своим опытом работы с платформой Visiology на реальных проектах.

«За годы проведения ViRush мы убедились в том, что гости форума хотят получить конкретный результат, найти новые решения для своих компаний и отделов. Никому не интересны оторванные от реальности разговоры про ПО. Поэтому мы каждый год добавляем в программу новые практические элементы. На ViRush 2024 будут представлен целый ряд новых подходов, включая первую на российском рынке методологию внедрения BI и управления на основе данных, иммерсивный доклад о том, как BI помогает руководителям принимать решения в сложных условиях, разбор реальных возможностей ИИ и так далее», — отмечает Иван Вахмянин, управляющий партнер и со-основатель Visiology.

Ключевые секции ViRush отличаются практической направленностью. Так, методология работы с BI, подготовленная совместно с признанным экспертом отрасли Александром Бараковым, позволяет учесть обширный опыт успешных и неуспешных проектов внедрения BI в различных компаниях. Подобная концепция будет представлена в России впервые и может стать основой для успешного развития корпоративных практик аналитики.

Практический воркшоп по работе с ИИ также будет включать в себя набор готовых рецептов и уже отработанных аналитиками партнеров и заказчиков Visiology практик. Участники ивента смогут уже на следующий день применить полученные в ходе мастер-класса новые навыки и знания, чтобы повысить свою эффективность при работе с BI-платформой.

Наконец, на ViRush будет дан очередной ответ на сложный и многогранный вопрос: «Зачем BI руководителю?». В ходе иммерсивного доклада Ивана Вахмянина, основанного на психологических, управленческих и ИТ-практиках, вы узнаете, как использовать BI в качестве экзокортекса руководителя и справляться с когнитивными искажениями для принятия взвешенных решений на основе данных.

Программа ViRush 2024 представляет собой концентрированный сплав емких технических инсайтов и управленческих практик, которые помогают повысить эффективность и избежать ошибок практически на любом уровне и в любой компании.

Участие в ViRush для аналитиков и руководителей — бесплатное. Кроме инновационных подходов к управлению на основе данных в программе предусмотрен разбор кейсов успешных внедрений BI-платформы, практика миграций с западных решений, мастер-классы применения искусственного интеллекта в аналитике, награждения лучших проектов ViRush Awards, сессии нетворкинга и многое другое.

Для участия в ViRush 2024 необходима подтвержденная регистрация! Подать заявку можно на официальном сайте конференции.