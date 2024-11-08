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Telega.in запустила сервис проверки блогеров на верификацию в РКН

Платформа для размещения нативной рекламы в Telegram-каналах Telega.in запустила сервис проверки верификации каналов в Роскомнадзоре. Начиная с восьмого ноября, новый функционал доступен всем зарегистрированным пользователям платформы. Об этом CNews сообщили представители Telega.in.

С первого ноября владельцы и админы Telegram-каналов с аудиторией от 10 тыс. подписчиков обязаны передать данные о себе в Роскомнадзор (Федеральный закон от 08.08.2024 N 303-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О связи" и отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Требование распространяется на каналы физлиц, индивидуальных предпринимателей и компаний.

С первого января 2025 года владельцы незарегистрированных каналов могут столкнуться с некоторыми ограничениями. Размещение рекламы может повлечь за собой штраф, а возможность собирать донаты от аудитории может быть ограничена. Другие каналы и пользователи могут иметь ограничения на репост их контента.

Кроме того, рекламодатели и блогеры, распространяющие рекламу, могут быть привлечены к административной ответственности согласно части 1 статьи 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, что может привести к наложению штрафа.

РКН также может направить запрос на блокировку страницы, и в течение суток соцсеть будет обязана заблокировать незарегистрированный канал.

Telega.in рекомендует админам каналов не затягивать с передачей данных в реестр блогеров РКН. Это поможет своевременно пройти все формальности, снять риски и получить преимущество в монетизации своих каналов, заручившись доверием рекламодателей и крупных брендов.

Платформа Telega.in обеспечивает прозрачность, безопасность и надежность процесса заказа нативной рекламы в Telegram-каналах. В ближайшее время все зарегистрированные в РКН каналы получает специальные метки и дополнительные места в выдаче по фильтрам внутри каталога Telega.in. Это поможет рекламодателям быстрее находить верифицированные каналы, а их владельцам – зарабатывать больше.

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