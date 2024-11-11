MANGO OFFICE стал продуктом года в категории «Сервисы и решения для бизнеса»

Компания выиграла премию DIGITAL LEADERS RETAIL & SERVICE 2024.

Церемония прошла 7 ноября 2024 года в Сочи в рамках форума «Революция в продажах: e-com, retail & services».

На мероприятии выступили такие эксперты, как:

Денис Цуканов (Владелец IT Продукта/Платформы, X5 Group)

Александр Александров (Вице-президент, начальник управления Интернет-банк, Банк ВТБ)

Лариса Гервиц (Руководитель управления по клиентскому сервису, ПАО «Магнит»)

Руслан Томин (Ведущий специалист службы развития клиентских услуг, Дирекция железнодорожных вокзалов – филиал ОАО «РЖД»)

Победителями премиями также стали такие компании, как Бургер Кинг, Альфа-банк, СДЭК, РЖД, Сбербанк Страхование, ЛЭТУАЛЬ, Лукойл, ВТБ и Самолет Плюс.

MANGO OFFICE три года подряд возглавляет рейтинг провайдеров виртуальных АТС и IP-телефонии от CNews. А по итогам 2024 года, согласно прогнозам аналитиков, возглавит рынок унифицированных коммуникаций.

50000+ российских компаний используют цифровые продукты экосистемы MANGO OFFICE. Среди них: ВкусВилл, М.Видео, Роза Хутор, Доброфлот, VALO и Унистрой.