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Element Isource получил премию CNews Awards за нормализацию справочников

Element Isource стал лауреатом XIV ежегодной премии CNews Awards в специальной номинации «Создание и поддержка нормализованного каталога: сервис года». Церемония награждения состоялась 7 ноября в Москве в рамках ежегодного мероприятия «CNews Forum 2024: Информационные технологии завтра».

CNews Awards — ежегодная премия, которую при поддержке Минцифры России проводит бизнес-издание CNews. Премия создана для признания вклада компаний в развитие инновационной экономики в России, определения наиболее эффективных проектов, выявления лучших компаний в сфере ИКТ и демонстрации влияния новых технологий на эффективное развитие бизнеса в России.

Сервис Element Isource победил в номинации в результате прямого электронного голосования более 1700 участников CNews Forum. Цифровое решение способствует снижению затрат на ведение нормативно-справочной информации (НСИ) на 60%.

Создание и нормализация НСИ — это ключевое звено централизованных закупок. Сервис для нормализации справочников Element Isource помогает не только создать структурированный каталог, но и синхронизировать и оптимизировать бизнес-процессы в компании – снизить затраты на ведение учёта, сократить время закупок и повысить эффективность планирования, а также контролировать складские остатки.

Element предусматривает возможность поддержки существующих справочников и подготовку центра компетенций в компании заказчика, внедрение инструмента для создания и ведения справочника — SaaS или On-Premise.

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«Сегодня НСИ – основа всех ИТ-систем: если нет нормализации данных, успех проекта невозможен. Нашей команде приятно получить подтверждение, что мы движемся в верном направлении, и продукты Isource помогают решать сложные и масштабные задачи. Благодаря накопленной экспертизе мы помогаем нашим клиентам выстраивать эффективные бизнес-процессы», – Сергей Редько, коммерческий директор Isource.

Сервис для нормализации справочников востребован в промышленных компаниях и ритейле.

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