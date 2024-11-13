«Лаборатория Касперского» и Музей космонавтики заключили соглашение о сотрудничестве

«Лаборатория Касперского» и Музей космонавтики подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о стратегическом партнёрстве и поддержке важнейших событий, касающихся истории космонавтики.

В рамках сотрудничества «Лаборатория Касперского» и Музей космонавтики планируют реализовывать совместные научные, образовательные, культурные и коммерческие проекты. Также компания планирует предоставить музею свои защитные решения, чтобы обеспечить его цифровую безопасность в условиях постоянно развивающихся киберугроз.

«Космос — символ мечты, бескрайних человеческих возможностей и технического прогресса. Но, чтобы покорять новые высоты, сначала нужно обеспечить кибербезопасность на земле. Поэтому мы постоянно развиваем наши технологии, чтобы противостоять любым новым вызовам. Кроме того, „Лаборатория Касперского” активно поддерживает научные и образовательные проекты в рамках стратегии устойчивого развития, и наша компания всегда открыта к новым инициативам. Мы рады, что у нас есть возможность внести свой вклад в развитие Музея космонавтики и помочь ему противостоять киберугрозам, чтобы обеспечить истории космоса надёжную защиту», — сказал Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского».

Директор Музея космонавтики Наталья Артюхина выразила благодарность компании и лично генеральному директору Евгению Касперскому за содействие, помощь и внимание к музею: «Мы живём в век технологий, а наш музей будет стараться держать марку самого технологичного музея благодаря вашей поддержке!»