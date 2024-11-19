Китайский производитель оборудования для IP-домофонии Dnake открывает представительство в России

Компания Dnake, производитель оборудования для IP-домофонии из Китая, объявила об открытии российского представительства. Это позволит обеспечить доступ российских заказчиков к продукции бренда, поддержку и обслуживание клиентов на территории страны, а также способствовать развитию партнёрских отношений с участниками рынка.

Представительство призвано предоставить российским клиентам и партнерам Dnake содействие в проработке проектов, техническое сопровождение, возможность получения оборудования на тестирование, обучение специалистов заказчика, гарантийный и постгарантийный сервис.

«Открытие российского представительства – важный этап в стратегии международного развития нашей компании, – сказал Алекс Чжуан, руководитель департамента зарубежных проектов группы Dnake. – Считаем, что приход бренда Dnake в Россию станет важным шагом для развития рынка IP-домофонии в стране. Мы гордимся тем, что наша продукция будет доступна для российского потребителя, и нацелены на долгосрочную и успешную совместную работу. Компания Dnake открыта к продуктивному сотрудничеству, к установлению надёжных партнёрских связей, к поиску новых возможностей роста. Надеемся, что сотрудничество с Dnake будет способствовать повышению уровня безопасности и комфорта российских пользователей нашей продукции».

По словам руководителя представительства Юрия Филимонова, клиенты бренда смогут получать в представительстве предпродажные консультации и техническую поддержку на русском языке, подобрать оборудование для своих проектов, а также регулярно повышать собственную экспертизу, став участниками регулярных вебинаров и семинаров, посвященных домофонному оборудованию Dnake.

«IP-домофония – это современная технология, которая обеспечивает высокое качество видео- и аудиосвязи между посетителями и жильцами дома или офиса, а также предоставляет разнообразный дополнительный функционал, – сказал Артемий Мельников, отвечающий в представительстве за техническую поддержку клиентов. – IP-домофоны Dnake легко интегрируются с существующими системами безопасности, видеонаблюдения и управления доступом, гибко адаптируются под различные потребности пользователей. Dnake предлагает технологические решения для самых разных объектов, таких как бизнес-центры, многоквартирные жилые комплексы, частные дома, коттеджи, гостиницы и многое другое. В экосистему Dnake также входит облачный сервис, обеспечивающий возможность приёма вызовов на мобильное приложение».