В Зеленодольске будут готовить специалистов по цифровому проектированию для судостроения

На базе возрожденного Зеленодольского судостроительного колледжа начнется обучение по цифровому проектированию с применением отечественных программных решений. Об этом договорились судостроительная корпорация «Ак Барс» (группа компаний «Холдинговая компания «Ак Барс»), Зеленодольское проектно-конструкторское бюро, Зеленодольский судостроительный колледж и разработчик инженерного программного обеспечения «Аскон». Четырехстороннее соглашение о сотрудничестве было подписано 22 ноября.

Основным направлением сотрудничества станет формирование цепочки «конструкторское бюро – завод – колледж – разработчик ПО», чтобы учебные программы были ориентированы на реальные потребности производства и включали изучение технологий и ИТ-решений, которые используются на предприятиях.

В Зеленодольском судостроительном колледже будет организовано обучение по программным продуктам «Аскон» и консорциума разработчиков «Развитие», а в перспективе — по «Цифровой платформе судостроения», новому комплексному отраслевому решению от «Аскон». С помощью отечественного ПО обучающиеся будут приобретать такие необходимые профессиональные навыки как 3D-моделирование, разработка электронной конструкторской документации, проектирование технологических процессов, управление инженерными данными.

Высокая потребность в отраслевых специалистах с цифровыми компетенциями обусловлена производственными планами судостроительной корпорации «Ак Барс» — это строительство кораблей и судов, производство судового оборудования и реализация инновационных проектов. Освоение инструментов цифрового проектирования на этапе обучения позволит привлекать студентов к решению конструкторских и технологических задач, а молодым специалистам поможет быстрее адаптироваться на производстве.

В настоящее время в соответствии с ранее подписанным соглашением в Зеленодольском проектно-конструкторском бюро продолжается внедрение и адаптация программных продуктов «Аскон»: системы проектирования «Компас-3D», системы управления жизненным циклом изделия «Лоцман:PLM», системы управления нормативно-справочной информацией предприятия «Полином:MDM». В IV квартале 2024 г. запланировано тестирование бета-версий блоков «Цифровой платформы судостроения» (корпус, коллективная работа, начальное проектирование). Предприятие намерено заменить зарубежные судостроительные и общемашиностроительные системы класса САПР и PDM/PLM, чтобы весь цикл проектирования, включая разработку цифровых моделей и рабочей конструкторской документации, выполнялся в отечественном программном обеспечении.