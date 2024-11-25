CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Бизнес Кадры Цифровизация ИТ в госсекторе Электроника
|

В МИФИ создан комплекс для проверки точности магнитно-резонансных томографов

Методы магнитно-резонансной томографии (МРТ) применяются при проведении высокоточного лучевого лечения для определения границ патологической мишени. Поскольку размер опухоли может составлять всего несколько миллиметров, крайне важно проводить регулярные проверки томографа на наличие геометрических искажений. Совместный продукт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ и Центра «Гамма-нож Москва» — программно-аппаратный комплекс для гарантии качества магнитно-резонансной томографии — позволит сделать данные проверки рутинными. Об этом CNews сообщили представители МИФИ.

В настоящее время изделие проходит испытание в Национальном медицинском исследовательском институте нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко и в клинике Hadassah Medical.

Продукт представляет собой цилиндрический фантом, который сканируется на МРТ, и программное обеспечение, обрабатывающее полученные изображения для выявления геометрических искажений. Как отмечает руководитель проекта, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры медицинская физика ИФИБ НИЯУ МИФИ, Александра Далечина, использование разработанного комплекса медицинскими физиками создает возможность проверять любой томограф на соответствие требованиям стереотаксического облучения, повышая качество лечения.

Комплекс, разработанной командой «ПАК МРТ» победил в первом цикле Акселератора НИЯУ МИФИ. За победу в Акселераторе в марте 2024 г., команда получила от «Росатома» и МИФИ инвестиции в размере 4,5 млн руб. Средства были направлены на разработку фантома и программного обеспечения для анализа геометрических искажений МРТ. В дальнейших планах – масштабирование продукта на разные конструкции аппаратов, а также поиск заказчиков.

В России 120 центров стереотаксической лучевой терапии и более 750 МРТ- центров. Все они являются потенциальными заказчиками прибора.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Терещенко, замруководителя ФТС России: Для перехода на «Гостех» и отказа от Microsoft требуется дополнительное финансирование

В ИТ-сервисах Microsoft хаос. Из-за ошибки в коде в Microsoft 365, Exchange Online, Outlook произошел мощный сбой

Как в России сэкономили сотни миллиардов рублей на финансировании разработок в сфере цифровых технологий

Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года

Более 150 отечественных производителей электроники представят свои передовые разработки

Российская электроника просит ввести льготную ставку кредита, чтобы ее покупали. Нужна помощь государства

Конференции

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024

Современные контакт-центры 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Гаджеты и аксессуары для видеосъемки на смартфон: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO SPARK 30 5G — быстрый и выгодный

Лучшие вертикальные пылесосы с моющей насадкой: хиты продаж

Показать еще

Наука

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров
Показать еще