CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

«Яндекс Лавка» вышла на рынок Узбекистана

«Яндекс Лавка» начала работать в Узбекистане. Сервис быстрой доставки продуктов и товаров для дома стал доступен жителям Ташкента с 25 ноября 2024 г. Сейчас к заказу доступно порядка 3 тыс. позиций, в том числе от местных производителей.

Пользователи из Ташкента уже могут заказать в «Лавке» продукты, товары для дома, готовую еду, кофе, а также горячие блюда. В дарксторах работают дарккитчены ― небольшие кухни, на которых еду готовят прямо перед доставкой клиенту. В ассортимент вошло порядка 50 горячих блюд.

Уже сейчас в Ташкенте работает 3 даркстора. «Лавка» планирует, что в 2025 г. в городе будет работать до 12 складов.

«Яндекс Лавка» планирует расширять список стран в международном бизнесе. Благодаря этому сервис сможет выйти на новую аудиторию, а также развивать сотрудничество с производителями из разных стран.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Правительство Амурской области перевело систему электронного документооборота на СУБД Postgres Pro

В ИТ-сервисах Microsoft хаос. Из-за ошибки в коде в Microsoft 365, Exchange Online, Outlook произошел мощный сбой

Более 150 отечественных производителей электроники представят свои передовые разработки

Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года

От гипотезы к действию: как ИИ помогает внедрять инновации в крупных корпорациях

Российская электроника просит ввести льготную ставку кредита, чтобы ее покупали. Нужна помощь государства

Конференции

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024

Современные контакт-центры 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Гаджеты и аксессуары для видеосъемки на смартфон: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO SPARK 30 5G — быстрый и выгодный

Лучшие вертикальные пылесосы с моющей насадкой: хиты продаж

Показать еще

Наука

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров
Показать еще