ВТБ подвел итоги API-хакатона с призовым фондом в 2 млн рублей

ВТБ провел четвертый ежегодный API-хакатон — более 1200 молодых специалистов в составе 167 команд со всей России приняли участие в ИТ-соревновании. В этом году хакатон привлек на 60% больше участников, чем годом ранее.

Банк предложил участникам попробовать свои силы в решении одной из трех задач: создать новое приложение на основе открытых API ВТБ и Банка России, разработать решение для аутентификации и авторизации по стандарту безопасности ФАПИ СЕК (стандарт Банка России) или предложить свое видение новых инструментов защиты пользовательской информации. Все эти задачи актуальны не только для российского рынка открытого банкинга, но и прямо сейчас с ними работает команда Платформы API ВТБ.

Участие в хакатоне приняли ребята из 99 городов России. Студенты, выпускники и специалисты — средний возраст участника составил 24 года. У участников было 3 недели на разработку решений, все это время с ними на связи были эксперты Платформы API ВТБ.

В полуфинале свои решения представили 35 команд, а 19 из них вышли в финал. 12 команд, занявшие первое, второе, третье места, а также призеры в отдельных номинациях разделили между собой общий призовой фонд в размере 2 млн рублей.

Победителем, предложившим лучшее решение на основе открытых API, стала команда MISIS x BGITU. Ребята разработали веб-сервис для управления подписками, который позволяет отслеживать дату и способ оплаты сервиса для оптимального управления финансами. В решении участники также разделили подписки на российские и международные и продемонстрировали возможность использования подарочных сертификатов.

В этом году хакатон проходил при участии представителей Банка России и Ассоциации ФинТех. Банк России отметил команду devnull за детально проработанный кейс, глубокий анализ международных стандартов в области платежей и даже предложение по изменению текущих стандартов. Участники этой команды были отмечены сертификатами Финтех Хаба Банка России и в следующем году смогут принять участие в одном из выбранных ими кейс-чемпионатов Молодежной программы FINOPOLIS.365 по направлению бизнес-кейса «Открытые API» без прохождения отборочных испытаний.

Ассоциация ФинТех признала лучшими решения сразу трех команд: «Забавный факт о Римской империи», 200 OK, devnull. Этим участникам ассоциация предоставила возможность продемонстрировать свои решения компаниям-участницам объединения.

Первое место в номинации «Единая платформа аутентификации API» заняла команда «Пожилая ряженка», предложившая реализацию пяти вариантов многофакторной аутентификации. Специальные призы в размере 100 тыс. рублей достались двум командам — «Забавные факты о Римской империи» и 0x001s.

«В этом году ВТБ провел хакатон, посвященный работе с открытыми API уже в четвертый раз. Мы гордимся тем, что предлагаем молодым специалистам попробовать свои силы в реализации реальных задач, которые решают сегодня все ведущие технологические игроки на рынке. Актуальность темы открытых программных интерфейсов набирает обороты, особенно учитывая тот факт, что в будущем применение открытых API станет обязательным для всех крупнейших банков», — отметил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока, старший вице-президент ВТБ.

В июне 2024 ВТБ и Альфа-банк реализовали на площадке Ассоциации ФинТех пилотный проект по внедрению стандарта «Открытый банкинг».

Также ВТБ и Сбер первые среди российских банков тестируют сервис открытого банкинга для бизнеса. Новая технология позволяет клиентам видеть все свои счета и продукты в одном личном кабинете и там же совершать по ним привычные операции.