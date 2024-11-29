ProcessTech: новые горизонты Process Mining и Task Mining в России

28 ноября состоялось крупнейшее офлайн-мероприятие в области Process Mining и Task Mining – ProcessTech. На одной площадке собрались 250 участников, включая экспертов и руководителей ведущих российских компаний, чтобы обсудить актуальные тренды, поделиться опытом и изучить новые подходы к повышению эффективности бизнес-процессов.

Организаторами события выступили Россельхозбанк и Инфомаксимум.

Из первых рук

Внедрение инновационных инструментов, таких как Process Mining и Task Mining – это не просто шаг к повышению эффективности, а стратегический вектор, определяющий конкурентоспособность компании в условиях динамичного рынка. Банковская сфера по праву занимает лидирующие позиции в цифровизации, задавая стандарты технологического развития. И Россельхозбанк служит примером успешного использования данных технологий для оптимизации процессов, повышения производительности и создания новых возможностей для устойчивого роста в условиях цифровой экономики.

Россельхозбанк с 2020 года использует Task Mining, с 2022 – Process Mining. С помощью Proceset оцифровано более 700 бизнес-операций и 14 процессов в сфере кредитования, розницы, операционной деятельности и корпоративного бизнеса. По 7 из них выявлено более 54 областей оптимизации, предложено 70 оптимизационных мероприятий, реализация которых позволит получить совокупный экономический эффект не менее чем 425 миллионов рублей в год.

«Мероприятия под эгидой ProcessTech очень важны для развития профильного комьюнити, объединяя экспертов и компании для обмена опытом и совместного решения задач, – комментирует Екатерина Елманова, Советник Заместителя Председателя Правления Россельхозбанка. – Наш банк рад быть не просто частью этого сообщества, но и выступить связующим звеном между технологиями и бизнесом».

Task Mining: с чего стартуют лидеры

Мероприятие включало две панельные дискуссии, каждая из которых была посвящена применению отдельной технологии.

Первая сессия была посвящена Task Mining. Своими кейсами поделились представители АльфаСтрахования, Ozon и Генериум. Модератором выступил Артём Хван, Руководитель центра аналитики процессов Департамента корпоративного развития Россельхозбанка.

«Мы давно в теме анализа операционной эффективности, тестировали многие иностранные решения, в числе которых Celonis, UiPath Process Mining и Kryon Process Discovery, но полученные итоги нас не впечатлили, – поделилась Елена Еремина, бизнес-партнёр по информационным технологиям, руководитель управления информационных систем Операционного блока АльфаСтрахования. – Однако рынок диктует свои условия, бизнес-процессы усложняются, и наших внутренних инструментов для оценки собственной эффективности стало недостаточно. Поэтому мы решили попробовать Proceset от Инфомаксимум. Проект был реализован на процессе управления операционного учёта. Удалось найти 5 рабочих гипотез для реализации улучшений. Мы высоко оцениваем результаты проекта и планируем масштабировать технологии Process Mining и Task Mining».

В ходе панельной дискуссии участники активно взаимодействовали с аудиторией. В частности, много спрашивали об экономических эффектах и технических аспектах внедрения Task Mining, её связке с автоматизацией и сроках реализации проектов.

Process Mining: траектория успеха

В секции по обсуждению кейсов, тонкостей и нюансов внедрения процессной аналитики приняли участие представители HeadHunter, Апатит (ФосАгро) и СОГАЗ. Модератор дискуссии – Никита Казьмин, Руководитель центра компетенций Process Mining Россельхозбанка.

Даша Данилина из hh.ru сразу сказала, что от Process Mining не было ожидания магии, поэтому на «пилот» решились быстро: «Мы действовали максимально прагматично и искали технологию, которая бы показывала, когда и где с процессами что-то не так, корректно оценивала масштаб проблемы и помогла упорядочить работу с процессными метриками. На Proceset мы вышли сразу и пошли в «пилот», чтобы понять, что у системы «под капотом». Даже съездили на предыдущий ProcessTech обсудить опыт других компаний. В рамках пилотного проекта мы проверяли наличие необходимых фич, создавали и разбирали 5 видов отчётов. После оценки результатов было принято решение о внедрении системы для анализа внутренних процессов».

Особый акцент в рамках дискуссии эксперты сделали на мультипроцессной аналитике, подчеркнув её особую роль в развитии Process Mining. Спикерам поступило много вопросов из зала: об оценке качества данных, препятствиях при реализации проектов и особенностях масштабирования.

Невидимый помощник

Кульминацией мероприятия стало выступление Александра Бочкина, генерального директора Инфомаксимум, о новой возможности системы Proceset, а именно – «Цифровом сотруднике».

«Цифровой сотрудник – это невидимый член команды, который работает быстро, без ошибок и круглосуточно. Он берёт на себя всю рутинную работу, чтобы высвободить время персонала для решения более сложных задач. Это позволяет повысить скорость и качество работы, а в связке с Task Mining обеспечить непрерывную оптимизацию бизнес-процессов за счёт постоянного пополнения задач для автоматизации».

Значение ProcessTech

Серия офлайн-мероприятий ProcessTech, запущенная в 2024 году, подтвердила, что платформа для обсуждения опыта и внедрения новых технологий крайне важна для профессионального сообщества. Участники многократно отмечали ценность взаимодействия, совместного поиска решений и формирования единых подходов к реализации проектов.

Формирование профессионального комьюнити помогает не только обмениваться лучшими практиками, но и создавать задел для дальнейшего развития технологий и рынка аналитики процессов и операций.