Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2024 года

Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Федеральное законодательство

Федеральный закон от 23 ноября 2024 г. №412-ФЗ «О внесении изменений в статьи 8 и 20 Федерального закона «О национальной платежной системе»

В Закон о национальной платежной системе внесены поправки, закрепляющие полномочия Банка России и Минфина по определению правил кодирования реквизитов перевода для идентификации платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов, иных платежей, поступающих на казначейские счета в Федеральном казначействе, а также платежей за выполнение работ и оказание услуг автономными учреждениями.

Также предусмотрена возможность установления реквизитов перевода, формы распоряжения клиента и правил указания реквизитов в рамках договорных отношений с операторами по переводу денежных средств.

Банк России будет определять перечень, форматы, порядок формирования, описание структуры и реквизитов электронных сообщений, содержащих распоряжения, форма которых устанавливается нормативными актами ЦБ РФ и (или) определяется в соответствии с положениями Закона, а также устанавливать порядок контроля структуры и реквизитов таких сообщений. Альбом электронных сообщений с распоряжениями разместят на сайте регулятора.

Кроме того, ЦБ РФ будет определять реквизиты перевода и формы распоряжений, применяемых в платежной системе Банка России, которые размещаются на его сайте.

Федеральный закон от 23 ноября 2024 г. №411-ФЗ «О внесении изменений в статьи 10.6 и 15.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Введен запрет на распространение в т. ч. в Интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе информации, пропагандирующей отказ от деторождения.

Соответствующие поправки внесены в законы о СМИ, о господдержке кинематографии, о рекламе, об основных гарантиях прав ребенка, об информации и о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Федеральный закон от 9 ноября 2024 г. №385-ФЗ «О внесении изменения в статью 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

Появилась возможность внесудебной блокировки интернет-ресурсов с предложениями о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции и с информацией о способах организации незаконной миграции.

Указ Президента Российской Федерации от 25 ноября 2024 г. №1007 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 27 января 2024 г. №73 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации хозяйственными обществами, являющимися экономически значимыми организациями, и некоторыми иными лицами»

Президент расширил список компаний, которые не раскрывают и не предоставляют информацию, подлежащую раскрытию и (или) предоставлению на основании требований законодательства. Помимо экономически значимых организаций и связанных с ними лиц, хозобществ с особым порядком совершения сделок, в список включены: юрлица, в отношении которых применяется особый порядок совершения сделок (операций), и юрлица, в которых они владеют акциями (долями). Их перечень определяет Президент; российские компании, которые приобрели права на акции (доли) указанных юрлиц и юрлиц, созданных в результате их реорганизации, а также организаций, в которых названные юрлица владеют акциями. При совершении сделок с акциями (долями) покупателя надо уведомлять об особом порядке раскрытия и предоставления информации.

Если на юрлицо одновременно распространяются указы Президента, дающие право не раскрывать информацию, подлежащую раскрытию на основании требований законодательства, и самостоятельно определять состав и объем раскрываемой информации, то к ним применяется временный порядок раскрытия информации, подлежащей раскрытию на основании требований законодательства.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Указ Президента Российской Федерации от 11 ноября 2024 г. №965 «О внесении изменений в перечень российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 27 ноября 2023 г. №903»

Центральное конструкторское бюро «Лазурит», Арктик СПГ 2, Ямал СПГ, НОВАТЭК и Сургутнефтегаз могут самостоятельно определять состав и объем раскрываемой информации.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2024 г. №1626 «Об утверждении Правил регистрации граждан, юридических лиц, участвующих в получении (предоставлении) государственных услуг в области карантина растений, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих карантинное фитосанитарное обеззараживание подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, и представления сведений и информации в федеральную государственную информационную систему в области карантина растений»

В ФГИС в области карантина растений должны будут регистрироваться: граждане и организации, которые участвуют в получении (предоставлении) госуслуг в области карантина растений; организации и ИП, которые занимаются фитосанитарным обеззараживанием подкарантинных продукции и объектов.

Определено, какие сведения передаются в систему. Прописаны правила регистрации.

ФГИС будет вестись с 1 марта 2025 г.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2025 г. и действует до 1 марта 2031 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2024 г. №1547 «Об индексации фиксированного размера страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплачиваемых страхователями, применяющими специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения»

Лица, применяющие АвтоУСН, уплачивают страховые взносы на ОСС от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в фиксированном размере. С 1 января 2025 г. взнос будет проиндексирован на 13% и составит 2 750 руб. в год.

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2024 г. №1518 «Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и утверждении Программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем в Нижегородской области»

В Нижегородской области на 3 года устанавливается экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиасистем. Целями его введения являются в т. ч.: формирование новых видов и форм экономической деятельности; расширение состава, повышение качества и доступности товаров, работ и услуг; обеспечение развития науки и социальной сферы; привлечение инвестиций в развитие предпринимательской деятельности в сфере цифровых инноваций.

В рамках спецрежима будут обеспечены условия для воздушной перевозки грузов массой до 1,5 тыс. кг и выполнения авиационных работ. Оператором опытного района определена АНО «Горький Тех». Перечислены положения, которые не применяются в рамках режима. Закреплены обязательные для соблюдения требования.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2024 г. №1487 «О проведении на территории Московской области эксперимента по переводу в электронный вид эксплуатационной документации теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, а также паспортов готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и муниципальных образований к отопительному периоду»

По 26 декабря 2025 г. в Московской области будет проводиться эксперимент по переводу в электронный вид: эксплуатационной документации теплоснабжающих и теплосетевых организаций; паспортов готовности указанных организаций и муниципалитетов к отопительному периоду.

Будут использовать областную систему мониторинга выдачи и исполнения технических условий.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2024 г. №1484 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральной государственной информационной системы в области карантина растений и иных государственных информационных систем»

Установлены правила взаимодействия ФГИС в области карантина растений и иных ГИС. В числе последних - информсистема «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности, ЕСИА, ЕАИС таможенных органов.

Для взаимодействия информсистем используется СМЭВ. Предусмотрен обмен данными.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2025 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2024 г. №1466 «Об обязанности лица, осуществляющего майнинг цифровой валюты (в том числе участника майнинг-пула), по предоставлению информации о получении цифровой валюты в случае выпуска (получения) цифровой валюты в результате майнинга цифровой валюты, а также об адресе-идентификаторе, включая адрес-идентификатор майнинг-пула»

Майнеры должны будут предоставлять ФНС данные об объеме полученной с 1 января 2025 г. цифровой валюты, а также об адресе-идентификаторе и (или) адресе-идентификаторе майнинг-пула, на которые она была зачислена. Определен порядок. Информацию нужно передавать не позднее 20 числа месяца, следующего за тем, в котором цифровая валюта была получена.

Постановление вступает в силу с 1 ноября 2024 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2024 г. №1621 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 2011 г. №451»

В перечень информсистем, используемых для предоставления госуслуг и исполнения госфункций в электронной форме, дополнительно включены: Интеграционный шлюз нацсегмента РФ интегрированной информсистемы ЕАЭС; ГИС «Доверенная третья сторона национального сегмента Российской Федерации интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза»; ГИС «Защитники Отечества».

Кроме того, к целям создания инфраструктуры взаимодействия отнесены: информационное взаимодействие при реализации общих процессов ЕАЭС; повышение эффективности организации и оказания соцподдержки ветеранам СВО, лицам, участвовавшим в боевых действиях в Донбассе с 11 мая 2014 г., а также членам семей перечисленных лиц, погибших (умерших) в ходе СВО (боевых действий) или умерших после увольнения с военной службы вследствие увечья или заболевания, полученных ими в ходе СВО (боевых действий).

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2024 г. №1616 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

В связи с реализацией федерального проекта «Государство для людей» скорректировано положение о портале госуслуг.

Урегулирован доступ сотрудников органов и организаций, которые участвуют в оказании госуслуг и осуществляют публично значимые функции, к подсистеме среды поддержки клиентоцентричного государства.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2024 г. №1605 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. №270»

С 1 марта 2025 г. кредитные организации должны представлять в ГИИС ДМДК информацию о поступлении и реализации (отгрузке) обработанных природных алмазов, а юрлица, осуществляющие добычу драгметаллов, - расчетные сведения (информацию) о драгметаллах, содержащихся в добытом минеральном сырье, за вычетом потерь при извлечении минерального сырья из недр. Это не касается ювелирных изделий из драгметаллов и камней, являющихся иностранным товаром, помещенных под таможенную процедуру беспошлинной торговли.

Кроме того, кредитные организации до 1 сентября 2025 г. будут вносить в ГИИС ДМДК сведения (информацию) об остатках обработанных природных алмазов на 28 февраля 2025 г.

Ввод продукции, ювелирных изделий в оборот через ГИИС ДМДК теперь включает в т. ч. приобретение у физлиц обработанных природных алмазов и стандартных и мерных слитков аффинированных драгметаллов, а также обращение взыскания на продукцию и ювелирные изделия.

Установлен порядок обработки данных субъектов персональных данных в ГИИС ДМДК.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2025 г., за исключением отдельных положений.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2024 г. №1587 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2023 г. №683»

Скорректированы функции оператора ФГИС ЕГРН. Исключены нормы об использовании с 2025 г. ЕСИА в целях идентификации, аутентификации и авторизации лиц, осуществляющих просмотр, формирование, размещение, изменение и удаление информации в системе. Доступ к системе осуществляется с использованием сервиса идентификации и аутентификации самой системы.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2024 г. №1500 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2021 г. №2148»

В рамках госпрограммы «Национальная система пространственных данных» решено просубсидировать выполнение работ по установлению административных границ в новых регионах. Утверждены правила предоставления и распределения средств.

В частности, для их получения в очередном финансовом году высший исполнительный орган субъекта РФ направляет в Росреестр соответствующую заявку с документами, подтверждающими соответствие региона критериям отбора. Также заявка должна содержать расчет размера субсидии и соответствующие обоснования. Приведена формула для расчета размера средств, предоставляемых одному региону.

Постановление вступает в силу с 1 января 2025 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2024 г. №1490 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. №2466»

Оператор ЕГАИС блокирует фиксацию сведений о поставке алкогольной продукции при истечении срока действия, прекращении действия или признании недействительными декларации о соответствии или сертификата соответствия, при выявлении в уведомлении о начале оборота недостоверной или искаженной информации, а также при поступлении в ЕГАИС из ГИС мониторинга за оборотом маркируемых товаров сведений в отношении пива, напитков, изготавливаемых на его основе, и отдельных видов маркируемых слабоалкогольных напитков об отказах в регистрации указанных сведений в ГИС мониторинга за оборотом маркируемых товаров в связи с отсутствием декларации о соответствии или сертификата соответствия.

Минпромторгу совместно с Минфином, Минэкономразвития и Росаккредитацией поручено до 1 марта 2025 г. представить в Правительство проект НПА об установлении срока, порядка и механизмов контроля сроков действия документов, подтверждающих соответствие пива, напитков, изготавливаемых на его основе, и отдельных видов маркируемых слабоалкогольных напитков требованиям техрегламентов, с учетом представления сведений о выявленных расхождениях в ГИС мониторинга за оборотом маркируемых товаров в ЕГАИС с 1 июля 2026 г.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2025 г. Некоторые положения вступают в силу со дня официального опубликования постановления.

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2024 г. №1481 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2011 г. №181»

С 1 марта 2025 г. изменятся правила ввоза/вывоза наркотиков, психотропов и их прекурсоров в рамках внешнеторговой деятельности с государствами ЕАЭС и третьими странами.

Как и сейчас, потребуются разрешение МВД и сертификат Росздравнадзора (в отношении лекарств). При этом наличие сертификата можно будет подтвердить выпиской из соответствующего реестра, который появится на сайте Службы. Она будет формироваться автоматически и направляться через Госуслуги. Уточняются нормы о сроках действия данных документов.

Заявления о выдаче разрешения и сертификата можно будет подать через Госуслуги. Изменится перечень прилагаемых документов. Для ввоза/вывоза в рамках внешнеторговой деятельности с третьими странами заявление на получение разрешения можно будет направить в т. ч. через ИС «Одно окно».

Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 19 ноября 2024 г. №970 «Об утверждении Регламента уведомления федеральными государственными гражданскими служащими Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, руководителями территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы) и регистрации этих уведомлений»

Госслужащие Минцифры вправе с предварительным уведомлением представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов. Министерство утвердило соответствующий регламент.

Уведомление оформляется в письменной форме и представляется госслужащим в структурное подразделение Министерства, на которое возложены функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений. К нему прикладывается копия документа, в соответствии с которым будет выполняться (выполняется) иная оплачиваемая работа (трудовой или гражданско-правовой договор).

По окончанию срока действия договора и намерении вновь заниматься иной оплачиваемой работой госслужащий уведомляет об этом повторно.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 1 ноября 2024 г. «Форма для регистрации владельцев каналов с 10 тыс. подписчиков открылась на Госуслугах»

С 1 января 2025 г. вступает в силу запрет на рекламу у незарегистрированных Роскомнадзором блогеров с аудиторией более 10 тыс. подписчиков.

Сообщается, что на портале госуслуг появилась форма регистрации. Ссылку на реестровую запись нужно будет разместить в описании канала/страницы.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 1 ноября 2024 г. «Справку об участии в СВО можно получить на Госуслугах»

Справку об участии в СВО по линии Минобороны можно получить через Госуслуги. Заявление могут подать как сами участники, так и их родственники - супруги, родители, дети. Определено, какие документы потребуются.

Справка придет в личный кабинет в течение 4 рабочих дней. Если нужно будет уточнить сведения, то срок могут продлить до 30 дней.