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Цифровые стратегии компаний: как и почему меняются

По итогам прошедшего CNews FORUM 2024: «Информационные технологии завтра» директор по продуктам SL Soft (ГК Softline) Евгений Фенюшин делится мыслями о том, как трансформируются цифровых стратегии компаний в нынешнем курсе на импортонезависимость.

К причинам этих существенных изменений он относит события последних лет: от цифровизации, связанной с пандемией коронавируса, до усилившегося фокуса на технологический суверенитет и активного внедрения инноваций в производстве. «Цифровые стратегии стали ответом на меняющиеся рыночные условия, включая рост конкуренции и усиливающуюся роль государства в вопросах технологической независимости. Ключевые направления, прописанные в них, - цифровая трансформация, операционная эффективность, управление данными, инновации в производстве и, безусловно, кибербезопасность. Большинство направлений предполагают активное использование различных технологий ИИ», – поясняет Евгений Фенюшин.

В среднесрочной перспективе наиболее динамичные компании будут адаптировать стратегии под новые возможности рынка, предоставленные технологическим прогрессом. «По мере «взросления» ИИ возрастет и роль этой технологии в управлении предприятиями. Несомненно, будет удерживаться фокус на кибербезопасность, построенную с существенно большим вовлечением ИИ в защиту и прогнозирование атак. Цифровые двойники и связанные с ними технологии перейдут из категории инновационных в стандарт ИТ и бизнес-ландшафта предприятия. В сферу пристального внимания попадут управление данными и предиктивная аналитика, как инструменты для оптимизации бизнеса и конкурентной борьбы», – полагает Евгений Фенюшин.

Разработчик бизнес-приложений SL Soft второй год принимает участие в CNews FORUM. В этом году коммерческий директор вендора Георгий Подбуцкий выступал в секции «Цифровая трансформация», где рассказал об интеллектуальных решениях и продуктах, которые могут быть обогащены ИИ-сервисами.

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