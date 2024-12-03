Больше половины россиян с опытом использования ИИ положительно относятся к его применению в образовании

76% из тех, кто когда-либо использовал ИИ, положительно относятся к применению технологий в образовательных целях. Лишь 10% россиян воспринимают их негативно. Такие результаты получил онлайн-кампус НИУ ВШЭ в ходе исследования мнения россиян об образовательных продуктах. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

Аналитики выяснили, что самыми популярными опциями на образовательном рынке являются онлайн-курсы (34%), мобильные приложения для обучения (26%), вебинары (19%), видеолекции (18%), сервисы и платформы с использованием ИИ (16%). В 18% случаев, респонденты отвечали, что не используют никакие образовательные продукты. При этом респонденты от 16 до 25 лет, чаще всего предпочитают использовать мобильные приложения, а россияне от 26 до 45 лет прибегают к онлайн-курсам.

При выборе образовательных продуктов респонденты чаще всего ориентируются на наличие онлайн-формата (33%), стоимость (30%), круглосуточный доступ к контенту (21%). Также важным они считают качество материалов (20%), возможность проведения самооценки (18%), наличие бесплатного тестового периода (17%) и известных личностей в составе авторов контента или преподавателей (17%)*. Для россиян от 16 до 35 главную роль играет возможность учиться откуда угодно, для возрастной категории от 36 до 45 – гибкость, а вот люди от 45 лет ориентируются на качество образовательных материалов.

Аналитики узнали, что 22% россиян использовали образовательные продукты на основе ИИ или с его применением. 23% респондентов затруднились ответить на вопрос об использовании таких опций на образовательном рынке. Из тех, кто взаимодействовал с ИИ в образовательных целях, 76% позитивно относятся к технологии, а 14% – нейтрально. Среди самых популярных продуктов с применением ИИ россияне выделили GPT (63%), AI English Tutor by Skyeng (37%), Duolingo (15%), SberAI (9%)*. Чаще всего ИИ используют для изучения иностранного языка (54%), помощи с выполнением упражнений и домашних заданий (40%), поиска информации (33%), самопроверки знаний (15%)*. Вариант использования ИИ для изучения нового языка лидирует во всех возрастных категориях. Респонденты старшего школьного возраста также обращаются к нейросетям для генераций заданий в целях тренировки, а студенты — для помощи с задачами. Выяснилось, 49% россиян оплачивали сервисы на основе ИИ для своего образования. 13% тратили от 500 рублей до 1000 рублей в месяц, 11% — от одной тыс. руб. до двух тыс. руб. в месяц, а 10% — до 500 руб. в месяц.

Среди преимуществ ИИ-продуктов для обучения респонденты выделили экономию времени (33%), быстроту получения информации (29%), отсутствие человеческого фактора (20%), отсутствие стеснения и психологический комфорт при общении с роботом (16%), удобство использования (17%), возможность персонализации (14%). Они также выделили и недостатки ИИ в образовании: технология выдает общеизвестную информацию (23%), отсутствует индивидуальный подход к ученику (23%), необходимость в знаниях работы с ИИ и трата времени для формирования запроса к нейросети (20%), галлюцинации технологии (17%). При этом 35% отметили, что ИИ является вспомогательным инструментом при обучении, а 24% считают, что технология уже сейчас полностью заменяют традиционные методы и инструменты обучения.

Также россияне поделились тем, что, по их мнению, мешают широкому внедрению ИИ в образование. Среди ответов были такие причины, как недостаток доверия к нейросетям (23%), отсутствие навыков работы с ИИ (22%) и недостаток осведомленности и информации об использовании ИИ (22%), а также этические проблемы при масштабировании технологий (12%).

«Мы видим рост интереса к использованию ИИ в образовательных целях. Более половины респондентов отметили, что применение искусственного интеллекта для изучения иностранного языка — самый популярный сценарий использования технологии. Также выяснилось, что пользователи ценят в инновационных продуктах оперативность и минимизацию человеческого фактора. При разработке нейросети “ИИ Лингво” для оценки уровня английского языка мы опирались именно на эти потребности потенциальных пользователей.», — Юлия Ремезова, директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ.

Методология: опрос проведен среди 1,325 тыс. респондентов в возрасте от 16 лет, проживающих в российских городах-миллионниках.