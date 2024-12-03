«Кросс технолоджис» и «Лаборатория Числитель» заключили соглашение о сотрудничестве

Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» и разработчик программного обеспечения «Лаборатория числитель» заключили соглашение о сотрудничестве. Главной задачей партнерства станет обеспечение российского бизнеса надежным и безопасным программным обеспечением для построения высокотехнологичной ИТ-инфраструктуры для крупных компаний из финансового сектора, ритейла, телекома, промышленности и других индустрий.

Теперь в портфеле «Кросс технолоджис» представлены продукты «Лаборатории Числитель»: платформа управления средами контейнерной оркестрации «Штурвал», система мониторинга ИТ-инфраструктуры «Пульт», реализованная на базе популярного решения Zabbix, и CMP-платформа управления и автоматизации существующей ИТ-инфраструктуры для создания частных и гибридных облаков «Нимбиус». Все решения зарегистрированы в реестре российского ПО.

В рамках сотрудничества «Кросс технолоджис» будет осуществлять внедрение решений «Лаборатории Числитель» для заказчиков, в том числе обеспечивая полноценную миграцию с других платформ. Все работы будут проводиться при участии вендора.

«Мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество с интегратором и успешную реализацию проектов в области Kubernetes, DevOps, облачных решений и мониторинга. Надеемся, что наши программные решения станут полезными инструментами для компаний, которые хотят централизованно управлять и следить за состоянием своей ИТ-инфраструктуры, повысить уровень автоматизации и быстрее выводить на рынок новые сервисы», — сказал директор по развитию «Лаборатории Числитель» Александр Чистов.

«Гибкое и качественное управление ИТ-средами — это важнейшее конкурентное преимущество для любого бизнеса в условиях быстро меняющегося рынка. Флагманские продукты разработчика позволят компаниям эффективно решать их задачи в части управления, автоматизации и мониторинга ИТ-инфраструктуры. Уверен, что решения «Лаборатории Числитель» будут востребованными как среди нынешних наших заказчиков, так и у потенциальных», — сказал исполнительный директор «Кросс технолоджис» Лев Фисенко.