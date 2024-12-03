Международный облачный провайдер Serverspace возглавил Андрей Смирнов

Международный облачный провайдер Serverspace объявил о назначении Андрея Смирнова на должность руководителя проекта. Он будет отвечать за стратегическое развитие и укрепление позиций компании на международном рынке. Об этом CNews сообщили представители Serverspace.

Приоритетными задачами нового руководителя станут развитие реферальной программы для укрепления связи между провайдером и партнерами, расширение географического присутствия компании на рынке облачных технологий, открытие новых локаций для повышения доступности и скорости обслуживания.

Основная стратегическая цель — сделать компанию одной из самых клиентоориентированных облачных платформ на рынке, предлагая пользователям выгодные условия и качественную поддержку.



Международный облачный провайдер Serverspace возглавил Андрей Смирнов

«Для меня большая честь возглавить такой динамичный и амбициозный проект, как Serverspace. Компания продолжает быть одним из лидеров на рынке облачных технологий и предлагает современные решения для бизнеса любого размера и отрасли. Наши ближайшие шаги направлены на создание уникальной экосистемы для клиентов и партнеров», — сказал Андрей Смирнов.