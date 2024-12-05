ИТ-холдинг Т1 и АО «Национальные квалификации» анонсировали разработку ИИ-инструментов для рынка образования и труда

«Т1 ИИ» (входит в ИТ-холдинг Т1) и АО «Национальные квалификации» заключили соглашение о стратегическом партнерстве, в рамках которого планируется внедрение цифровых решений на основе технологий искусственного интеллекта в практику ФГИС «Национальная система квалификации России», объединяющей организации образования и заказчиков на рынке труда. Об этом CNews сообщили представители Т1.

Продукты «Т1 ИИ» и АО «Национальные квалификации» станут технологической основой для адаптации системы обучения и профессиональной подготовки под запросы рынка труда, ускорят ликвидацию кадрового дефицита и создадут новые возможности для развития человеческого потенциала.

ФГИС «Национальная система квалификации России» будет применяться для разработки профессиональных стандартов и образовательных программ, для мониторинга изменений нормативно-правовых актов, регулирующих квалификационные требования к профессиям, а также формирования предложений по их улучшению.

Актуализация нормативного регулирования требований компаний к знаниям и ключевым навыкам работников позволит сформировать общие принципы кадрового обеспечения развития бизнеса, а инновационные сервисы «Т1 ИИ» – максимально персонализировать и повысить эффективность процессов. Это один из шагов к цифровому профилю развития человека, который начнет проактивно заполняться еще в период учебы, что позволит оперативно подстраивать систему профессиональной подготовки под задачи бизнеса и выпускать действительно нужных экономике специалистов по модели образовательных смарт-контрактов.

«Синхронизация текущих потребностей экономики и запросов работодателей с профессиональными стандартами Минтруда и образовательными программами Министерства образования и науки – основа для формирования актуальной матрицы компетенций и перехода к индивидуализации трека обучения в рамках Цифрового профиля специалиста, которая также обеспечивает практико-ориентированность образования для устранения кадрового дефицита. Это позволит образовательным организациям повысить качество обучения, работодателям – получать обученных специалистов под свои задачи, а органам власти – точно прогнозировать потребности кадрового обеспечения и миграционных потоков», — сказал Сергей Голицын, руководитель направления «Т1 ИИ».

«В рамках партнерства мы рассчитываем внедрить технологии «Т1 ИИ», которые позволят переложить на цифровых ассистентов работу с документами. Таким образом генеративные модели автоматизируют рутинные операции АРМ-специалистов и пользователей информационных систем и дадут возможность динамического формирования реестров на основе поступающих документов и сведений от регуляторов рынка труда», — сказал генеральный директор АО «Национальные квалификации» Михаил Своеступов.