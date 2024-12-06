«Инфосистемы Джет» выяснила, чего хотят ИБ-специалисты

ИТ-компания «Инфосистемы Джет» совместно с платформой онлайн-рекрутинга hh.ru провела исследование, благодаря которому выяснилось, что интересует ИТ- и ИБ-специалистов при выборе места работы и совпадают ли ожидания соискателей с предложениями работодателей. Об этом CNews сообщили представители компании «Инфосистемы Джет».

В опросе «Инфосистемы Джет» и hh.ru приняли участие почти 4000 ИТ-специалистов из разных отраслей (банки, промышленность, телеком, ритейл и др.). Из них более 1000 соискателей работают в ИТ-компаниях, а 3% специализируются на информационной безопасности. В рамках исследования были заданы вопросы по нескольким параметрам: график работы, условия труда в офисе, процесс найма, нематериальные способы мотивации и вознаграждения, корпоративные ценности.

На текущий момент 60% опрошенных ИТ-специалистов работают офлайн, 16% — в формате гибрида и 24% — удаленно. Однако ровно половина хотела бы работать в гибридном формате (50%), лишь 12% — офлайн, а 38% — удаленно. Специалисты по информационной безопасности чаще остальных сейчас работают офлайн — 56% ибэшников трудятся из офиса (против 33% в среднем среди опрошенных в ИТ-секторе). Столько же безопасников — 56% — предпочли бы гибрид. При этом анализ 9 млн вакансий, опубликованных за девять месяцев 2024 г., показал, что возможность полной удаленки или гибридного графика упоминается только в 7% случаев.

Для 89% ИТ-специалистов важно, как обустроен офис. Причем именно специалисты по информационной безопасности уделяют особое внимание расположению бизнес-центра (50%), ремонту офиса (50%) и предоставлению современной техники (44%). Кроме того, 39% экспертов из сферы информационной безопасности ценят возможность иметь фиксированное место или место в коворкинге, если работают из офиса, а также считают необходимым наличие тумбочки или личного шкафа — об этом говорят 39% опрошенных. Детские зоны, эко-активности (разделение мусора, сбор батареек и пр.), душевые кабины оказались для безопасников самыми незначительными факторами — за них никто не проголосовал.

Если говорить о собеседованиях, то самые раздражающие факторы на интервью с рекрутером для всех опрошенных соискателей — это отсутствие обратной связи (89%), плохая организация собеседования (80%) и слишком длинные перерывы между собеседованиями (80%). Они совпадают по всей выборке ИТ-специалистов. Особенно негативно относятся к отсутствию обратной связи после встречи с рекрутером специалисты по информационной безопасности, такое поведение неприемлемо для 97%. Также ИБ-специалистов раздражает наличие первого собеседования только с HR — это отметили 44% безопасников (против 22% опрошенных в ИТ-отрасли).

Как показали результаты опроса, только 43% опрошенных айтишников спокойно задают любые вопросы работодателю. Среди специалистов по информационной безопасности показатель еще ниже — всего 33% комфортно спрашивать рекрутера об условиях труда. По сравнению с другими ИБ-специалисты чаще чувствовали дискомфорт из-за вопросов о том, вся ли зарплата указывается в трудовом договоре (28% против 11% опрошенных ИТ-специалистов в среднем), а также о возможном карьерном росте (22% против 8% опрошенных ИТ-специалистов в среднем).

Что касается форматов мотивации и вознаграждений, то больше всего разнообразных бонусов получают ИТ-специалисты из финансовой и ИТ-отраслей. Специалисты по информационной безопасности в основном отмечают ДМС (64%), корпоративы (44%) и предоставление рабочей техники (47%), если работают удаленно. Гибкое начало рабочего дня для безопасников не столь важно — его отметили лишь 24% опрошенных, хотя ИТ-специалисты среди всех «плюшек» предпочитают гибкое начало рабочего дня (43%).

Самыми важными корпоративными ценностями для ИБ-специалистов являются атмосфера взаимопомощи в коллективе, уважение к личному времени и границам, а также надежность и стабильность компании — каждый фактор отметили по 36% соискателей. Эти же критерии вошли в топ-3 по всей выборке.