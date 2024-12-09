Дмитрий Григоренко провел заседание Наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика»

6 декабря на площадке Аналитического центра при Правительстве РФ состоялось 34-е заседание Наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика». По его итогам было решено, что организация переформатирует подход к работе с бизнесом: займется консолидацией мнений и предложений бизнеса по актуальным вопросам развития цифровой экономики и экономики данных, трансляцией этой позиции государству в формате регулярных встреч. Такие мероприятия будут проходить ежеквартально. Таким образом, АНО ЦЭ запустит новый формат работы с бизнесом и государством в формате «10+10+10» (проблем, рисков и перспектив) цифрового развития. Также обсуждалась роль организации как «второго ключа» – платформы для взаимодействия бизнеса и государства по вопросам развития цифровой экономики.

Председателем Наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» избран заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко.

«В выполнении задач цифрового развития нам важна обратная связь от бизнеса. Это возможность договориться о конкретных решениях и совместно сформировать ожидаемые от цифровизации результаты. При этом важно, чтобы бизнес обращался с предложениями системно и на постоянной основе. АНО «Цифровая экономика» станет тем самым инструментом, который позволит в полной мере реализовать эту задачу. Площадка будет агрегировать и структурировать обратную связь, чтобы по итогу мы в моменте видели потребности бизнеса и могли интегрировать их в наши планы цифровой трансформации, – отметил Дмитрий Григоренко, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации.

«Сегодня бизнес, наши учредители говорили о необходимости более плотного и системного диалога с государством по вопросам развития цифровой экономики и экономики данных. Мы готовы на нашей платформе запустить обновленный формат работы с компаниями, который озвучил Дмитрий Юрьевич (Григоренко - прим). Важно, что государство предлагает настолько конкретные форматы включения в эту работу, как это было продемонстрировано сегодня — в рамках Наблюдательно совета состоялся открытый диалог, который, уверен, станет регулярной частью подобных встреч», — комментирует Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

По итогам голосования членов Наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» был запущен Экспертный совет по цифровой грамотности и кибергигиене, а также изменен состав руководителей Экспертного совета по регуляторной политике при АНО «Цифровая экономика».

«АНО «Цифровая экономика» при содействии Минцифры России формирует Экспертный совет по цифровой грамотности и кибергигиене при АНО ЦЭ. Его цель – экспертное обсуждение ключевых вопросов кибергигиены и цифровой грамотности, выработка единых подходов и стратегии по масштабированию лучших практик, повышение эффективности содействия государству в мероприятиях и проектах, направленных на рост основных показателей цифровой грамотности населения. В рамках работы Совета предполагается реализация аналитических исследований, запуск и поддержка новых инициатив и проектов по тематике цифровой грамотности и кибергигиены, просветительская и образовательная деятельность», — прокомментировал генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

На заседании Наблюдательного совета также были подведены итоги достижения ключевых показателей эффективности АНО «Цифровая экономика» за 2024 год, которые превысили 95% по состоянию на декабрь.

Во второй части заседания Дмитрий Григоренко ответил на вопросы представителей бизнеса. В формате диалога обсудили вопросы связи, информационной безопасности, кадров и образования.