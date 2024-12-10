MANGO OFFICE проведет новогодний автопробег на digital-мобилях

Экосистема продуктов для бизнес-коммуникаций запускает имиджевую кампанию по городам России

Проект «Местные по всей России» продлится с 9 по 16 декабря.

Автопробег digital-мобилей охватит десятки городов*.

Поводом для кампании стало то, что MANGO OFFICE расширяет географию своего присутствия до 200+ городов.

Это событие получило своё отражение в ролике, который будет демонстрироваться на экранах digital-мобилей. В нём показана карта России – населенные пункты страны соединяются линиями связи MANGO OFFICE.

В проект будут вовлечены соцсети компании – Telegram и ВКонтакте. Там пройдет розыгрыш призов.

Механика участия: сфотографировать digital-мобиль на улицах города и выложить с хэштегами #MANGOOFFICE и #мангоофис200плюс в соцсеть.

Юлия Савосина, руководитель службы маркетинга и коммуникаций MANGO OFFICE:

«Мы расширяемся и от этого выигрывают наши клиенты.

Благодаря MANGO OFFICE они могут объединить все средства связи своей компании в единое пространство для деловых коммуникаций.

Экосистема продуктов позволяет локализовать бизнес – перевести всё общение с клиентами на местный телефон своего города.

А ещё – расширить географию присутствия компании. Без открытия новых офисов в других регионах.

Раньше телеком-услуги для бизнеса работали так. Владельцам приходилось использовать номер телефона с кодом города областного центра, а не фактического города присутствия компании.

Но локальный городской номер вызывает гораздо больше доверия у клиентов.

Этот информационный повод мы решили поддержать автопробегом по городам России, в котором участвуют большие и яркие грузовики с digital-экранами».

Состав творческой группы:

MANGO OFFICE (клиент):

Руководитель службы маркетинговых коммуникаций: Юлия Савосина

Руководитель отдела брендинга и коммуникаций: Ксения Ряховская

Арт-директор: Александр Бородин

Креативный руководитель: Петр Осипов

Менеджер по организации мероприятий: Алина Семиглазова

Старший менеджер по маркетингу: Светлана Гагарина

CLEANTOWN MEDIA (продакшен):

Медиа директор: Наталья Рогалева

Аккаунт директор: Альбина Сатдинова

Коммерческий директор: Наталья Кокина

Креативный директор: Николай Ставцев

Генеральный продюсер: Екатерина Бодрова

Директор по логистике: Андрей Анохин

* Автопробег пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Великом Новгороде, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Липецке, Туле, Самаре, Тольятти, Ульяновске, Казани, Чебоксарах, Уфе, Челябинске, Екатеринбурге, Новосибирске и десятке других небольших городов.