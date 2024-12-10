MANGO OFFICE проведет новогодний автопробег на digital-мобилях
Экосистема продуктов для бизнес-коммуникаций запускает имиджевую кампанию по городам России
Проект «Местные по всей России» продлится с 9 по 16 декабря.
Автопробег digital-мобилей охватит десятки городов*.
Поводом для кампании стало то, что MANGO OFFICE расширяет географию своего присутствия до 200+ городов.
Это событие получило своё отражение в ролике, который будет демонстрироваться на экранах digital-мобилей. В нём показана карта России – населенные пункты страны соединяются линиями связи MANGO OFFICE.
В проект будут вовлечены соцсети компании – Telegram и ВКонтакте. Там пройдет розыгрыш призов.
Механика участия: сфотографировать digital-мобиль на улицах города и выложить с хэштегами #MANGOOFFICE и #мангоофис200плюс в соцсеть.
Юлия Савосина, руководитель службы маркетинга и коммуникаций MANGO OFFICE:
«Мы расширяемся и от этого выигрывают наши клиенты.
Благодаря MANGO OFFICE они могут объединить все средства связи своей компании в единое пространство для деловых коммуникаций.
Экосистема продуктов позволяет локализовать бизнес – перевести всё общение с клиентами на местный телефон своего города.
А ещё – расширить географию присутствия компании. Без открытия новых офисов в других регионах.
Раньше телеком-услуги для бизнеса работали так. Владельцам приходилось использовать номер телефона с кодом города областного центра, а не фактического города присутствия компании.
Но локальный городской номер вызывает гораздо больше доверия у клиентов.
Этот информационный повод мы решили поддержать автопробегом по городам России, в котором участвуют большие и яркие грузовики с digital-экранами».
Состав творческой группы:
MANGO OFFICE (клиент):
Руководитель службы маркетинговых коммуникаций: Юлия Савосина
Руководитель отдела брендинга и коммуникаций: Ксения Ряховская
Арт-директор: Александр Бородин
Креативный руководитель: Петр Осипов
Менеджер по организации мероприятий: Алина Семиглазова
Старший менеджер по маркетингу: Светлана Гагарина
CLEANTOWN MEDIA (продакшен):
Медиа директор: Наталья Рогалева
Аккаунт директор: Альбина Сатдинова
Коммерческий директор: Наталья Кокина
Креативный директор: Николай Ставцев
Генеральный продюсер: Екатерина Бодрова
Директор по логистике: Андрей Анохин
* Автопробег пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Великом Новгороде, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Липецке, Туле, Самаре, Тольятти, Ульяновске, Казани, Чебоксарах, Уфе, Челябинске, Екатеринбурге, Новосибирске и десятке других небольших городов.■ erid:LjN8Jwxf6Рекламодатель: ООО «Манго Телеком»ИНН/ОГРН: 7709501144/1037739829027Сайт: https://www.mango-office.ru/