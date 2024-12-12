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SimpleOne тестирует REM-подход в качестве фундамента для SDLC и HRMS

Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne (входит в корпорацию ITG) тестирует расширенную модель записи (REM) для продукта по управлению разработкой ПО (SDLC) и HRMS. Такой подход становится фундаментом построения гибких и масштабируемых систем. Компания уже использует REM в SimpleOne ITSM и ITAM, B2B CRM.

REM-подход (Record Extended Model) позволяет динамически расширять модель данных таблицы. В его основе лежит идея хранения специфических полей. Вместо их добавления в основную таблицу REM позволяет делать это в конкретной записи. Расширенная модель используется в противовес традиционного подхода к организации каталога услуг, когда для каждого типового запроса создается отдельная таблица.

«Для небольших проектов с простой структурой REM подход может оказаться лишним. SimpleOne использует сложные системы, с большим количеством сущностей, пригодные для использования на крупных предприятиях. Традиционный подход в этих условиях влечет избыточность данных, снижает производительность системы и усложняет процесс ее администрирования. Именно поэтому мы озадачились построением такой основы для SDlC и CRM. Опыт использования REM в ITSM и ITAM показывает, что модель обеспечивает не только адаптивность систем под вызовы бизнеса, но и не требует постоянного изменения структуры данных», — сказал Илья Радченко, директор по платформенным продуктам SimpleOne, корпорация ITG.

Расширенная модель записи состоит из нескольких компонентов: модель, атрибуты и коллекции. Модель — ключевой элемент REM подхода. Она определяет набор полей и связана с основной таблицей. Атрибуты — это поля, которые будут добавлены вместе с моделью к записи из основной таблицы. Коллекции — это группы атрибутов, которые позволяют создавать логические наборы связанных атрибутов и применять их в различных REM‑моделях.

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